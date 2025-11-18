Drum peste magistrala de gaz, închis. Prefect: Trebuie să prevenim un eventual dezastru

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat marți că strada Brățării din Sectorul 3 va fi închisă pe tronsonul cu risc ridicat, după ce verificările au confirmat existența unui pericol major din cauza magistralei de gaze aflate sub asfalt. Decizia urmează să fie formalizată în cadrul unei comisii care se reunește marți, însă prefectul spune că măsura va intra „cel mai probabil” în vigoare chiar de miercuri.

„Este un pericol foarte mare. Trec mașini grele și autobuze pline cu oameni”

Potrivit prefectului, traficul intens și greutatea vehiculelor pun în pericol magistrala de gaze:

„Pe strada Brățării, din punctul meu de vedere, este un pericol foarte mare. Ieri, când am fost acolo, le-am arătat și celor de la Sectorul 3: trec foarte multe mașini grele, cu tonaj mare, trec autobuze pline cu oameni, traficul este foarte mare și oricând poate fi un pericol acolo.”

Întrebat ce s-ar putea întâmpla în cel mai negru scenariu, prefectul a explicat:

„Pe acolo trece un magistral de gaze destul de mare. Dacă se fisurează de la toate vibrațiile care provin din drum, poate fi o eventuală explozie.”

Lucrări complexe în regim de urgență la magistrala de gaze

Tronsonul care se va închide este cuprins între străzile Făgetului și Gura Putnei – singura zonă în care conducta este direct sub carosabil. În rest, țeava trece perpendicular pe alte zece străzi, unde riscul este mai redus, dar sunt necesare intervenții rapide:

„Acolo vor trebui făcute în regim de urgență niște reparații. Practic, trebuie spartă strada, puse tuburi de protecție și refăcută ulterior.”

Pentru tronsonul critic, soluția temporară este redirecționarea gazelor prin țevi noi, amplasate pe un teren viran alăturat. Acest lucru presupune însă o altă problemă:

„Vor fi alte țevi adăugate pe terenul viran de lângă. Dar și acolo e o problemă, pentru că este un teren privat.”

Cine plătește lucrările? Prefect: Banii cetățenilor din Sectorul 3, din păcate

Prefectul a precizat clar că Primăria Sectorului 3 va suporta costurile inițiale ale lucrărilor, urmând ca ulterior să fie identificați și sancționați cei responsabili:

„Bineînțeles că din banii cetățenilor sectorului 3, din păcate. Evident că ulterior, după ce o punem în siguranță, o să facem toate demersurile ca cei responsabili să și plătească.”

Tot prefectul dezvăluie și o altă problemă gravă: „Inclusiv strada Brățării, jumătate din strada Brățării, este pe terenul privat al oamenilor de acolo. N-au fost despăgubiți, nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu s-a asfaltat pe terenurile lor.”

„Nu există autorizație de construire. Totul a fost făcut fără cap”

Andrei Nistor confirmă suspiciunile privind modul în care au fost realizate lucrările de infrastructură:

„Din păcate, toate aceste drumuri au fost făcute fără cap, pur și simplu, fără autorizație de construire. Erau niște drumuri de pământ acolo, hai să le asfaltăm. Legal nu este sigur. Nu există autorizații de construire.”

Sesizarea parchetului, abia după eliminarea pericolului

Prefectul a spus că sesizarea parchetului este inevitabilă, dar nu imediată:

„Momentan, focusul nostru este să ne asigurăm că este pus în siguranță. După aia o să avem timp să analizăm absolut toate documentele, să înțelegem foarte clar ce s-a întâmplat acolo și vom sesiza cu siguranță autoritățile competente.”

Totuși, el subliniază că responsabilitatea principală aparține administrației locale:

„Primarul Sectorului 3 este conducătorul unității. Dumnealui trebuia să-și plieze toate lucrurile astea. Ei știau că acele țevile trec pe acolo. Transgaz le-a pus de multe ori în vedere că ceea ce se întâmplă nu este în regulă.”

„Acum trebuie să prevenim un eventual dezastru”

Prefectul încheie ferm: „Nu o voi lăsa așa. Doar că acum trebuie să prevenim un eventual dezastru.”