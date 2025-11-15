Prefectul Capitalei anunță măsuri în cazul drumurilor peste conductele de gaze. Negoiță, absent de la întâlnire

Andrei Nistor a prezentat vineri concluziile întâlnirii la care l-a convocat pe primarul sectorul 3 pentru a clarifica situația celor 11 drumuri construite peste magistralele de gaz ale Transgaz. Robert Negoiță nu a participat la discuție, primăria fiind reprezentată doar de câțiva angajați ai instituției.

Potrivit prefectului capitalei, Primăria Sectorului 3 nu a putut prezenta autorizații de construire pentru majoritatea străzilor din zonă. „Există doar câteva certificate de urbanism, și acelea emise pentru refacerea unor străzi, nu pentru construirea de drumuri noi. În realitate, acolo erau doar ulițe de pământ, nu străzi”, a precizat Nistor.

Transgaz are deja soluțiile tehnice

Acesta a subliniat că Transgaz transmite anual primăriei planurile tehnice ale conductelor, ceea ce arată că administrația locală cunoștea în detaliu amplasamentul acestora.

După discuțiile cu reprezentanții primăriei, prefectul a anunțat „două direcții de acțiune”, prima vizând măsuri urgente de siguranță. Vor fi introduse limite de viteză în zonă și va fi interzis accesul vehiculelor de mare tonaj, iar luni vor avea loc verificări în teren, alături de specialiștii Transgaz și de celelalte instituții implicate.

„Transgaz a prezentat deja soluțiile tehnice necesare pentru punerea în siguranță a zonei: săpături până la nivelul conductelor, montarea unor tuburi de protecție și refacerea infrastructurii după finalizarea lucrărilor”, a transmis Andrei Nistor. El a cerut întreaga documentație aferentă lucrărilor din zona conductelor, pentru a stabili dacă avizele obligatorii au fost respectate.

Plan pentru prevenirea asfaltării peste magistralele Transgaz

Pe termen lung, Prefectura Capitalei va propune Comitetului pentru Situații de Urgență „măsuri clare pentru a preveni repetarea unor astfel de situații și pentru ca cei responsabili să răspundă”.

Prefectul anunțase încă de joi că s-a autosesizat în urma investigației Recorder, care a dezvăluit că administrația condusă de Robert Negoiță a construit 11 drumuri asfaltate peste magistralele Transgaz, fără avize și fără respectarea normelor de protecție. Normele impun distanțe minime de siguranță și avize tehnice pentru orice intervenție în apropierea conductelor, întrucât vibrațiile traficului greu pot provoca fisuri și chiar explozii.

Anterior întâlnirii, Prefectura ceruse Primăriei Sectorului 3 documentele aferente lucrărilor, însă instituția nu le-a transmis. În lipsa clarificărilor, Nistor a convocat ședința de vineri pentru a cere lămuriri directe.

„Cine plătește?” întreabă locuitorii

Postarea prefectului a stârnit numeroase reacții, multe dintre ele critice la adresa administrației locale. „Primarul a asfaltat niște bucăți de pământ în câmp, căci nu pot fi numite străzi fără trotuare… asta înseamnă mafie, grup mafiot!”, a scris un utilizator. Alții susțin că primarul procedează la fel și în alte cazuri: „Dar crede cineva că are autorizații de construire, în general, pentru tot ce face?”. „L-ai prins pe Negoiță cu pantalonii în vine”, i-a transmis un alt comentator prefectului și „Faceți curat că nu se mai poate cu corupția!”

Au fost și mesaje care cer măsuri ferme: „Dacă un act este ilegal, prefectul îl poate ataca în instanță”, „E nevoie de sancționarea celor care nu au verificat lucrările”, sau „Poate este utilă o sesizare la parchet”. Unii locuitori au ridicat problema costurilor: „Cine va plăti pentru soluțiile tehnice necesare prezentate de Transgaz? Cine răspunde pentru această situație?”

Se așteaptă la haos în trafic

Alții se tem de disconfortul pe care îl vor genera intervențiile tehnice: „În încercarea de a repara ce a stricat Negoiță, să nu uităm că dacă săpăm în Brățării, traficul din zonă va fi dezastru”.

Mai mulți cetățeni au anunțat că vor fi prezenți la verificările programate de Prefectură pentru luni.