La mulți ani 2026! Cele mai frumoase urări de Revelion 2026: Mesaje de Anul Nou pentru familie, prieteni, colegi

Urări de Revelion 2026 – texte clasice și elegante

1. „E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranță, în jos cu înțelegere și în sus cu recunoștință. Fie ca 2026 să-ți aducă bucurii, liniște și împliniri. La mulți ani!”

2. „La mulți ani cu sănătate! Domnul să vă dea de toate: un strop de fericire, unul de iubire, unul de noroc… sau, mai bine, pe toate la un loc în 2026!”

3. „Gândește-te la trecerea dintre ani ca la o poartă: treci în 2026 doar cu gândurile bune, oamenii dragi și speranța în suflet. La mulți ani!”

4. „Gânduri bune fug spre voi, sănătate și noroc! Sărbători fericite și un An Nou 2026 de poveste!”

5. „Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspirații și plin de succese. La mulți ani 2026!”

6. „Lăsați o parte din lumina artificiilor să vă lumineze drumul. Fie ca 2026 să fie o punte spre mai bine, cu pace în suflet și prosperitate.”

Mesaje de Anul Nou 2026 – urări calde pentru toți

7. „Fie ca toate visele pe care le făuriți în aceste zile magice să se împlinească, iar drumul spre ele să vă aducă bucurie în inimi și belșug în case. La mulți ani 2026!”

8. „În 2026, îți doresc: sănătate cât cuprinde, bucurii zilnice, oameni buni aproape și putere să o iei mereu de la capăt cu zâmbetul pe buze.”

9. „Anul Nou să-ți aducă liniște, curaj și un ‘DA!’ mare pentru tot ce meriți. 2026 să fie anul tău!”

10. „Pentru vremuri bune: recunoștință. Pentru cele grele: speranță. Pentru fiecare zi: un vis. Și mereu: fericire. La mulți ani 2026!”

SMS-uri haioase și amuzante de Revelion 2026 (scurte)

11. „În 2026 să ai bani de cheltuit, nu de numărat! La mulți ani!”

12. „Să ai în 2026 atâta noroc… încât și alarma să sune mai târziu! ”

13. „Rezoluția mea: să-ți fie ție bine! Restul vedem noi în 2026. La mulți ani!”

14. „2026 să-ți aducă: Wi-Fi bun, cafea tare și probleme mici!”

15. „Să intri în 2026 cu dreptul… și să ieși din datorii cu stângul!”

16. „La mulți ani! Să-ți fie anul nou atât de bun, încât să-l povestești cu spoiler!”

Mesaje de Revelion 2026 pentru familie (părinți, bunici, rude)

Pentru părinți

17. „Tată bun, mamă iubită, în prag de 2026 vă mulțumesc pentru tot. Vă doresc sănătate, liniște și zile cu zâmbet. La mulți ani!”

18. „Dragii mei părinți, fie ca 2026 să vă aducă putere, pace și multe momente frumoase în familie. Vă iubesc!”

Pentru bunici

19. „Bunicilor dragi, în 2026 vă doresc sănătate, ani liniștiți și bucuria de a ne avea aproape. La mulți ani!”

20. „Să vă fie casa plină de căldură, iar sufletul plin de pace. La mulți ani 2026!”

Pentru rude

21. „La mulți ani cu veselie, sănătate pe vecie, casă plină de bucate și dragoste pe săturate! Un 2026 minunat!”

Mesaje SMS de Anul Nou 2026 pentru prieteni

22. „A mai trecut un an… păstrează amintirile frumoase, învață din restul și intră în 2026 cu încredere. La mulți ani!”

23. „În 2026 să râzi mult, să iubești sincer și să ai prieteni care nu te lasă la greu (și nici la petrecere). 🥳”

24. „Să crezi mai mult în tine, să ierți mai ușor și să te bucuri mai mult. La mulți ani 2026!”

25. „Îți trimit o boare de sănătate, un strop de noroc și un camion de bucurii. La mulți ani!”

Mesaje de Revelion 2026 pentru colegi (profesionale, dar calde)

26. „Vă doresc un An Nou 2026 cu proiecte reușite, sănătate și multe motive de bucurie. La mulți ani!”

27. „În 2026, să avem energie, idei bune și cât mai multe zile ușoare. Sărbători fericite!”

28. „Succes, echilibru și inspirație în 2026! La mulți ani și un an productiv!”

Mesaje de Anul Nou 2026 pentru profesori

29. „Vă mulțumim pentru răbdare și pentru tot ce ne-ați învățat. Vă dorim un 2026 senin, cu sănătate și împliniri. La mulți ani!”

30. „Fie ca anul 2026 să vă aducă bucurii, apreciere și liniște. La mulți ani!”

Mesaje de Revelion 2026 pentru copii (drăguțe și simple)

31. „În 2026 să ai multe zâmbete, jocuri frumoase și vise împlinite! La mulți ani! 🎈”

32. „Să-ți aducă Anul Nou super-puteri: curaj, bunătate și chef de joacă! La mulți ani 2026! 🎆”

Felicitări scurte de trimis pe WhatsApp / SMS

33. „La mulți ani 2026! Sănătate, bucurii și noroc!”

34. „Un 2026 cu liniște în suflet și iubire în casă!”

35. „Sărbători fericite și un An Nou minunat!”

36. „Fie ca 2026 să fie mai blând, mai bun și mai luminos!”