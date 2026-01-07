La mulți ani Ionuț și Ionela. Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi

Știm cât de importante sunt mesajele de urare și mai jos în articol am pregătit o selecție de mesaje și urări noi pentru Sfântul Ioan 2026, potrivite de trimis prin SMS, WhatsApp, Facebook sau pe o felicitare:

Mesaje de Sfântul Ioan 2026: urări noi pentru Ion, Ioan, Ionuț, Ioana, Ionela

La mulți ani de Sfântul Ioan! Sănătate, liniște și zile cu spor!

La mulți ani, Ioana/Ioan! Să-ți fie anul plin de vești bune!

La mulți ani! Să ai noroc, energie și oameni buni aproape!

Să-ți fie inima ușoară și drumul luminos. La mulți ani!

La mulți ani de ziua numelui! Împliniri și bucurii simple, dar multe.

Urări frumoase și calde (pentru prieteni & familie)

De Sfântul Ioan, îți doresc sănătate, pace în suflet și putere să-ți urmezi visurile. La mulți ani!

Să-ți aducă ziua numelui zâmbete, recunoștință și oameni care te prețuiesc cu adevărat.

Fie ca fiecare dimineață să-ți înceapă cu speranță și fiecare seară cu mulțumire. La mulți ani, Ioan/Ioana!

Să ai parte de reușite curate, prietenii sincere și un an cu mult bine. La mulți ani!

Îți doresc să-ți fie casa plină de liniște, iar viața plină de sens. La mulți ani!

Mesaje cu tentă religioasă (potrivite pentru cei credincioși)

Sfântul Ioan să te ocrotească și să-ți dăruiască înțelepciune, sănătate și pace. La mulți ani!

Dumnezeu să-ți lumineze pașii și să-ți întărească inima în tot ce e bun. La mulți ani de Sfântul Ioan!

Să ai parte de binecuvântare în familie, spor în casă și liniște în gând. La mulți ani!

Fie ca această zi sfântă să-ți aducă credință mai puternică, răbdare și bucurii adevărate.

Sfântul Ioan Botezătorul să-ți fie sprijin și călăuză în fiecare zi. La mulți ani!

Mesaje amuzante (cu bun gust)

La mulți ani, Ioane! Să ai baterie la telefon, bani pe card și chef de viață!

De ziua numelui, îți doresc să ți se îndeplinească dorințele… în ordinea priorităților tale! La mulți ani!

La mulți ani! Să curgă norocul spre tine… fără întreruperi și fără actualizări!

Să ai un an atât de bun încât să spui: „Mai vreau o dată!” La mulți ani!

La mulți ani! Să te țină voia bună mai mult decât țin promisiunile de la început de an!

Mesaje pentru colegi / contexte mai formale

Cu ocazia zilei onomastice, vă doresc sănătate, împliniri și succes în tot ceea ce faceți. La mulți ani!

La mulți ani de Sfântul Ioan! Vă doresc un an cu rezultate frumoase și echilibru.

Să aveți parte de prosperitate, liniște și bucurii alături de cei dragi. La mulți ani!

Vă transmit cele mai bune gânduri și urări de bine. La mulți ani!

Fie ca anul 2026 să vă aducă stabilitate, inspirație și reușite. La mulți ani!

Mesaje pentru iubit/iubită

La mulți ani, dragul meu/dragă mea! Îți doresc să fii iubit(ă), apreciat(ă) și să-ți iasă tot ce-ți pui în gând.

Azi sărbătorim numele tău și tot ce ești tu pentru mine. La mulți ani, iubirea mea!

Să-ți fie viața frumoasă, iar eu să fiu mereu motivul unui zâmbet. La mulți ani!

Îți doresc un an cu îmbrățișări dese, liniște și planuri care se împlinesc. La mulți ani!

La mulți ani! Să ne fie bine împreună și să creștem frumos, zi după zi.