Măcel în Sudan. Cel puțin 6.000 de oameni, omorâți în trei zile

Cel puțin 6.000 de persoane au fost ucise în decurs de trei zile în timpul atacului RSF asupra orașului sudanez el-Fasher, susține ONU, potrivit AP. Reprezentanții Națiunilor Unite anunță că grup paramilitar sudanez RSF a declanșat „un val de violență intensă… șocant prin amploarea și brutalitatea sa” în regiunea Darfur din Sudan la sfârșitul lunii octombrie.

Ofensiva RSF asupra orașului el-Fasher a inclus atrocități numeroase care echivalează cu crime de război și posibile crime împotriva umanității, a transmis Biroul ONU pentru Drepturile Omului.

RSF și milițiile arabe aliate, cunoscute sub numele de Janjaweed, au cucerit el-Fasher, singura fortăreață rămasă a armatei sudaneze în Darfur, pe 26 octombrie și au devastat orașul și împrejurimile sale după mai bine de 18 luni de asediu.

Raportul ONU de 29 de pagini detaliază o serie de atrocități care variază de la crime în masă și execuții sumare, violență sexuală, răpiri pentru răscumpărare, tortură și rele tratamente până la detenție și dispariții. În multe cazuri, atacurile au fost motivate de etnie, se arată în raport.

RSF nu a comentat acuzațiile.

„Ca o scenă dintr-un film de groază”

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a declarat că a documentat uciderea a cel puțin 4.400 de persoane în interiorul orașului el-Fasher între 25 și 27 octombrie, în timp ce peste 1.600 de alte persoane au fost ucise în timp ce încercau să fugă de atacurile RSF. Raportul spune că a extras concluziile din interviuri cu 140 de victime și martori, care „sunt în concordanță cu analiza independentă a imaginilor din satelit și a înregistrărilor video contemporane”.

Într-un caz, luptătorii RSF au deschis focul cu arme grele asupra unei mulțimi de 1.000 de persoane care se adăposteau în căminul Rashid din universitatea el-Fasher pe 26 octombrie, ucigând aproximativ 500 de persoane, se arată în raport. Un martor a fost citat spunând că a văzut cadavre aruncate în aer, „ca într-o scenă dintr-un film de groază”, potrivit raportului.

Într-un alt caz, aproximativ 600 de persoane, inclusiv 50 de copii, au fost executate pe 26 octombrie în timp ce se adăposteau în clădirile unei universități. ONU mai avertizează că numărul morților este mult mai mare deoarece observatorii nu au putu ajunge la fața locului.