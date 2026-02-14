Prima pagină » Social » Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești intră într-o nouă etapă pe Secțiunea Boița-Cornetu

Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești intră într-o nouă etapă pe Secțiunea Boița-Cornetu

Cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești a intrat într-o nouă etapă de execuție, odată cu începerea lucrărilor la un nou tunel pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu.
Andrei Rachieru
14 feb. 2026, 19:22, Social

Anunțul a fost făcut sâmbătă de directorul general al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, printr-o postare pe rețelele sociale.

Potrivit acestuia, deși lucrările se desfășoară în plină iarnă, asocierea de constructori turci Mapa – Cengiz menține un ritm susținut de lucru, cu activitate permanentă acolo unde condițiile o permit. A început astfel etapa de pregătire pentru Tunelul Boița 1, unul dintre punctele critice ale Autostrăzii Sibiu-Pitești, unde muntele este efectiv străpuns.

Tunelul Boița 1 va avea două galerii: galeria dreaptă, cu o lungime de 264 de metri, și galeria stângă, de 247 de metri. Acesta reprezintă al doilea punct major de dificultate tehnică de pe Secțiunea Boița-Cornetu.

Tuneluri și viaducte în execuție

În paralel, lucrările avansează și la Tunelul Robești, un alt obiectiv-cheie al Autostrăzii Sibiu-Pitești. Până în prezent, au fost excavați 332 de metri în galeria stângă și 351 de metri în galeria dreaptă, iar lucrările au început și dinspre sensul Sibiu.

Structurile majore sunt deja într-un stadiu avansat de execuție: viaductul V01 este realizat în proporție de 63%, V03 – 62,82%, V02 – 57,28%, iar viaductele V04 și V05 au ajuns la aproape 50%.

Pe șantier sunt mobilizați 311 muncitori și 111 utilaje specializate. Stadiul fizic al întregii Secțiuni 2 a ajuns la 8,2%, urmând ca ritmul să crească semnificativ după obținerea Acordului de Mediu revizuit și eliberarea autorizațiilor de construire pentru restul sectoarelor.

Secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu-Pitești vor forma primul tronson de autostradă care traversează efectiv Carpații, asigurând o legătură rutieră continuă pe Coridorul 4 Pan-European, de aproximativ 850 de kilometri, de la Constanța la Nădlac.

Valoarea investiției se ridică la 4,25 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport. Proiectul este considerat unul dintre cele mai complexe din infrastructura rutieră românească, dar esențial pentru dezvoltarea economică și conectivitatea națională.

