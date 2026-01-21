Tunelul Margina-Holdea de pe Autostrada A1, gata pe jumătate

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, spune că secțiunea Margina-Holdea, de 9,13 km, de pe Autostrada Lugoj-Deva a atins un stadiu fizic de 52%.

„Mobilizarea în șantier a Asocierii de constructori români și bosniaci (UMB-EuroAsfalt) este una masivă, obiectivul fiind finalizarea lucrărilor în cursul acestui an”, spune Pistol, pe Facebook.

La Tunelul 1, cele două galerii (415 m și 367,5 m) au fost deja străpunse, au fost finalizate lucrările de torcretare și fundațiile la bolta întoarsă. În prezent, se lucrează la montarea hidroizolației și a drenurilor laterale și, totdată, au fost demarate lucrările de cămășuire a galeriilor.

În privința Tunelului 2, pe sensul Nădlac-Sibiu au fost excavați 660 m (din totalul de 1.985 m). Aici, antreprenorul excavează simultan din 6 puncte (ambele capete și 4 puncte deschise suplimentar pe traseu) pentru a maximiza randamentul lucrărilor. Pe sensul Sibiu-Nădlac au fost excavați 796 m (din totalul de 1.825 m).

„Constructorii sunt mobilizați în șantier cu 554 de muncitori și operatori și 203 utilaje și echipamente specializate. Acest proiect, în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin PNRR. Odată finalizată această secțiune, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Boița la Nădlac, pe o distanță continuă de peste 360 km”, mai spune Cristian Pistol.