Scandal uriaș la un Drive-Thru din Piatra-Neamț după ce un moldovean a lovit o mașină

Un scandal uriaș a izbucnit la un Drive-Thru din Piatra-Neamț după ce un șofer moldovean a lovit o mașină. Scandalul a continuat în parcarea unui supermarket. Mai multe persoane au fost audiate de polițiști, iar moldoveanul și fratele său au fost reținuți.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Petru Mazilu
14 feb. 2026, 18:42, Social

Scandalul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă. Potrivit IPJ Neamț, „la data de 13 februarie a.c., ora 22.50, polițiști din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că, în zona unui restaurant tip fast-food, din Piatra-Neamț, are loc un conflict între mai multe persoane”.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat că în scandal au fost implicați doi frați din Republica Moldova.

„În timp ce un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din Republica Moldova, manevra autoturismul, pe aleea drive, ar fi lovit un autoturism ce se afla la rând, în spatele său. Între bărbatul de 37 de ani și 4 persoane care se aflau în autoturismul acroșat ar fi izbucnit un conflict, conflict în care ar fi intervenit și fratele bărbatului de 37 de ani, în vârstă de 38 de ani. Conflictul ar fi continuat și în parcarea unui supermarket din Piatra-Neamț”, a transmis IPJ Neamț.

Persoanele implicate în conflict au fost duse la sediul poliției și audiate. Bărbatul de 37 de ani și cel de 38 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore.

În acest caz a fost deschis dosar penal de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

