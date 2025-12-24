Prima pagină » Social » Șofer din Iași, căutat de poliție după ce a provocat un accident și a fugit, abandonând mașina

Un șofer din Iași este căutat de polițiști după ce a provocat un accident în comuna Ciurea, apoi a fugit de la locul faptei, abandonând mașina. Două persoane au fost rănite.
Laura Buciu
24 dec. 2025

Accidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 00.15, pe DJ248, în comuna Ciurea, transmit, miercuri, polițiștii ieșeni.

Din primele verificări, șoferul unui autoturism, în timp ce se deplasa dinspre municipiul Iași către localitatea Dumbrava, a pătruns pe sensul opus de mers și a lovit o mșaină condusă de un bărbat de 38 de ani.

În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 38 de ani a fost proiectat pe spațiul verde, de pe partea dreaptă a sensului său de mers.

Șoferul care a intrat pe contrasens a părăsit locul accidentului, abandonând mașina.

În urma evenimentului rutier, două persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Bărbatul de 38 de ani a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

