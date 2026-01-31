Bilanțul accidentului de tren din Spania a ajuns la 46 de morți

Accidentul din 18 ianuarie din Andaluzia a pus sub semnul întrebării siguranța transportului feroviar în Spania, a doua cea mai mare rețea de trenuri de mare viteză din lume după China.

Potrivit Le Figaro, un pasager rănit în accident a decedat vineri, ridicând bilanțul la 46 de morți, au anunțat autoritățile sanitare regionale.

„Una dintre victimele spitalizate a decedat” la spitalul Reina Sofia din Cordoba, a anunțat o purtătoare de cuvânt a guvernului regional andaluz pentru AFP.

Vagoanele unui tren privat au deraiat în apropierea micului oraș Adamuz, trecând pe cealaltă linie cu câteva secunde înainte de sosirea unui tren al companiei publice spaniole, care circula în sens invers, provocând o coliziune la peste 200 km/h. 480 de pasageri erau la bordul celor două trenuri.

De atunci, anchetatorii s-au deplasat la locul tragediei pentru a înțelege cauzele exacte ale acesteia, orientându-se pentru moment către ipoteza ruperii unei șine la nivelul unei suduri, care ar fi avut loc chiar înainte de catastrofă.