Comandantul Basij, eliminat de Israel. Alte personalități iraniene de rang înalt, vizate de IDF, în atacuri nocturne

Comandantul Basij, G’alam Reza Soleimani a fost eliminat de Armata israeliană, împreună cu toată conducerea sa superioară, anunță presa de la Tel Aviv.

„Într-un atac precis la Teheran: IDF a eliminat comandantul unității Basij. Forțele aeriene, sub îndrumarea precisă a informațiilor Aman, au atacat ieri (luni) țintit în inima Teheranului și l-au eliminat pe Gholam Reza Soleimani, comandantul unității Basij în ultimii șase ani.

Forțele Basij fac parte din forțele armate ale regimului terorist iranian.

În cadrul protestelor interne din Iran, și în special în ultima perioadă, odată cu intensificarea acestora, forțele Basij conduse de Soleimani au condus operațiuni majore de reprimare folosind violență severă, arestări extinse și aplicarea forței împotriva manifestanților civili.

Eliminarea lui Soleimani se adaugă zecilor de comandanți de rang înalt din forțele armate ale regimului terorist iranian care au fost eliminați pe parcursul operațiunii și reprezintă o lovitură severă suplimentară asupra structurilor de comandă și control ale regimului.

IDF va continua să acționeze cu putere împotriva comandanților regimului terorist iranian”, a anunțat IDF.

Surse din structurile de securitate au confirmat pentru i24NEWS că personalități de rang înalt ale PIJ au fost vizate în ultimele zile în Iran.

Șeful statului major al IDF sugerează eliminări reușite, susțin jurnaliștii.

Surse de securitate au confirmat marți dimineață pentru i24NEWS că personalități de rang înalt ale PIJ au fost vizate în ultimele zile în Iran, inclusiv Akram al-Ajouri, adjunctul PIJ.

Șeful Statului Major al IDF a declarat marți dimineață că „aseară au fost înregistrate ținte semnificative de eliminare, cu potențialul de a afecta realizările campaniei și misiunile IDF”.

„Aceasta se adaugă eliminărilor efectuate în ultimele zile în Iran împotriva elementelor străine, legate și de arena palestiniană”, a adăugat IDF.

Conform rapoartelor, și Ali Larijani, cel mai înalt oficial al securității iraniene, a fost și el vizat luni seară.

Zilele trecute Ali Larijani, șeful Consiliului Național de Securitate al Iranului și consilier principal al liderului suprem asasinat, i-a scris lui Trump pe X, răspunzând la o postare a președintelui SUA: „Națiunea sacrificială a Iranului nu se teme de amenințările tale goale. Nici măcar cei mai puternici decât tine nu au putut elimina Iranul. Ai grijă să nu fii eliminat tu însuți”, potrivit Sky News.