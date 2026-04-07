Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 39. Schimb armat mortal în apropierea consulatului israelian din Istanbul / Insula Kharg a fost lovită de mai multe atacuri, relatează presa iraniană

Atac israelian lovește un pod feroviar din Iran, ucigând două persoane

Conform presei internaționale, un atac israelian recent a lovit podul feroviar Yahya Abad din orașul Kashan, în centrul Iranului.

Agenția de știri Mehr l-a citat pe viceguvernatorul orașului Isfahan declarând că atacul a ucis două persoane. Au fost raportate și atacuri pe autostrada Tabriz-Zanjan din nord-vest și pe o cale ferată din Karaj, în nord.

Atacurile au loc după ce armata israeliană i-a avertizat pe iranieni să nu folosească trenurile pentru siguranța lor până la ora 21:00, ora locală.

„Reținerea s-a încheiat”, avertizează Iranul țările vecine

Garda Revoluționară din Iran a avertizat țările vecine din regiune că „reținerea s-a încheiat”.

Aceasta declară că va viza infrastructura SUA și a partenerilor din regiune și amenință să perturbe aprovizionarea regională cu petrol și gaze „timp de ani de zile”.

Avertismentul vine în contextul în care termenul limită stabilit de Donald Trump pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran se apropie.

Președintele SUA a amenințat că va elimina Iranul „într-o singură noapte” dacă Teheranul nu se conformează cerințelor sale.

Împușcături la Istanbul: Un suspect are „legături cu o organizație care exploatează religia”

Ministrul de interne al Turciei a declarat că identitățile celor trei atacatori au fost confirmate.

Într-o postare pe X, Mustafa Ciftci a scris: „S-a stabilit că printre persoanele care au sosit la Istanbul cu un vehicul închiriat din Izmit se numără și una cu legături cu o organizație care exploatează religia. De asemenea, s-a stabilit că unul dintre cei doi teroriști, care sunt frați, are cazier judiciar pentru droguri.”

Împușcături la Istanbul: O persoană a fost ucisă după ce atacatorii au sosit cu mașina și au folosit puști, declară guvernatorul

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gul, a declarat că doi ofițeri de poliție au fost „răniți ușor”, un atacator a fost ucis, iar alți doi atacatori sunt răniți în urma atacului armat. Știri anterioare din mass-media au relatat că trei persoane au fost ucise.

Atacatorii erau înarmați cu arme și puști și au sosit la fața locului cu o mașină, a adăugat Gul. El a spus că nu a existat personal diplomatic la consulatul israelian din Istanbul timp de doi ani și jumătate.

BREAKING Insula Kharg a fost lovită de mai multe atacuri, relatează presa iraniană

Insula Kharg din Iran a fost lovită de mai multe atacuri, potrivit unui raport al agenției de știri iraniene Mehr, citată de Sky News și CNN.

Insula este un centru de export de petrol pentru Iran.

SUA au bombardat insula la începutul războiului, dar Donald Trump a ținut să spună la momentul respectiv că au lăsat infrastructura petrolieră a Iranului în pace.

Președintele american a amenințat, în diferite momente, că SUA ar putea prelua insula pentru a controla petrolul Iranului.

Crucea Roșie anunță că zonele civile au fost vizate de atacurile americano-israeliene din Iran în această dimineață

Societatea Crucii Roșii Iraniene a publicat o listă cu ceea ce consideră a fi zone civile vizate de atacurile americano-israeliene din această dimineață.

Acestea includ mai multe zone din capitala Teheran și părți din provincia Fars din sud-vestul țării.

„Nu există nicio justificare pentru a ataca civilii; dreptul internațional umanitar a afirmat explicit acest lucru – atacarea civililor lipsiți de apărare este o crimă de război”, se arată în comunicat.

Agenția de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA, a declarat că cel puțin 49 de civili au fost uciși ieri în Iran, iar alți 58 au fost răniți, ceea ce reprezintă „cea mai mare rată de atacuri înregistrată în ultimele zece zile”.

Criza combustibililor este mai gravă decât cea din 1973, 1979, 2002 la un loc, declară șeful AIE

Actuala criză a petrolului și gazelor, declanșată de blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, este „mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2002 la un loc”, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie.

Într-o declarație acordată ziarului francez Le Figaro, Fatih Birol a declarat că lumea „nu a experimentat niciodată o întrerupere a aprovizionării cu energie de o asemenea amploare”.

El a spus că țările cele mai expuse riscului sunt națiunile în curs de dezvoltare, ale căror populații vor fi puternic afectate de creșterea prețurilor la petrol și gaze și de creșterea prețurilor la alimente, precum și de creșterea generală a inflației.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care țările membre ale AIE au convenit luna trecută să elibereze o parte din rezervele lor strategice în contextul blocadei asupra strâmtorii Ormuz, prin care circulă aproximativ 20% din petrolul mondial.

Birol a declarat că o parte din acestea au fost deja eliberate, dar a adăugat că procesul este încă în desfășurare.

Un pod important care leagă Arabia Saudită de Bahrain a fost redeschis după amenințări.

Un pod cheie care leagă Arabia Saudită și Bahrain s-a redeschis în această dimineață, după ce a fost închis timp de ore din cauza unor posibile amenințări din partea Iranului, notează Sky News.

Autoritatea Regelui Fahd Causeway a făcut anunțul într-o postare pe X, spunând că singura rută rutieră dintre Bahrain și Peninsula Arabică s-a redeschis.

Închiderea, care a durat câteva ore, a avut loc după ce un atac cu rachete balistice din partea Iranului a vizat Arabia Saudită.

Pezeshkian spune că el și 14 milioane de iranieni sunt gata să „își sacrifice viața”

Președintele Iranului spune că el și alte 14 milioane au răspuns apelurilor de a se oferi voluntari pentru a lupta în cazul unei invazii terestre din partea SUA sau a Israelului, titrează Sky News.

Masoud Pezeshkian a scris pe X: „Peste 14 milioane de iranieni mândri și-au declarat, până în acest moment, disponibilitatea de a-și sacrifica viața în apărarea Iranului. Și eu am fost, sunt și voi fi un sacrificiu pentru Iran.”

Mass-media de stat și campaniile de mesaje text au îndemnat oamenii să se ofere voluntari în armată. Soldații retrași au fost, de asemenea, chemați de guvern să-și exprime interesul de a lupta.

Iranul are o populație de aproximativ 90 de milioane de locuitori.

BREAKING Schimb armat mortal în apropierea consulatului israelian din Istanbul

Trei persoane au fost ucise după un incident armat în apropierea consulatului israelian din Istanbul, relatează presa turcă.

Curtea de presă Haberturk a declarat că doi ofițeri de poliție au fost, de asemenea, răniți.

Nu au existat informații imediate despre identitatea atacatorilor sau care ar fi putut fi motivele acestora.

Surse au declarat pentru agenția de știri Reuters că niciun diplomat israelian nu este staționat în Turcia, nici la consulatul din Istanbul, nici la ambasada din Ankara.

Ministrul justiției din Turcia a declarat că a fost lansată o anchetă. Istanbulul și-a unit eforturile pentru a negocia un armistițiu în războiul din Iran.

Un muzician iranian își instalează tabăra în fața unei centrale electrice după amenințarea lui Trump

Un muzician iranian spune că și-a instalat tabăra în fața unei centrale electrice responsabilă pentru furnizarea a jumătate din energia electrică a Teheranului pentru a ajuta la prevenirea atacurilor asupra infrastructurii Iranului.

Ali Ghamsari, compozitor și interpret de gudron, a îndemnat artiștii internaționali să se alăture campaniei și să ajute la „menținerea luminilor aprinse în fiecare casă”, scrie Sky News.

Acest lucru vine după ce un oficial iranian i-a încurajat pe tineri să formeze „lanțuri umane” în jurul centralelor electrice ale țării, în urma amenințărilor cu noi atacuri din partea SUA.

Armata israeliană avertizează populația din Iran să evite să folosească trenurile

Armata israeliană a emis un „avertisment urgent” către iranieni, cerându-le să nu călătorească cu trenul pe teritoriul Iranului până în această seară.

„Dragi cetățeni, pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm ca din acest moment și până la ora 21:00, ora Iranului, să evitați folosirea și deplasarea cu trenul în întreaga țară”, a transmis, într-un comunicat, purtătorul de cuvânt în limba persană al IDF, potrivit The Times of Israel.

„Prezența dumneavoastră în trenuri și în apropierea liniilor ferate vă pune viața în pericol”, adaugă acesta.

În cursul nopții, Israelul a efectuat mai multe lovituri aeriene în Iran, având ca țintă ceea ce a descris drept „infrastructură a regimului”.

Avionul de vânătoare F-15 american a fost doborât de o rachetă lansată de pe umăr, spune Trump

Avionul de vânătoare F-15E al Forțelor Aeriene Americane, doborât deasupra Iranului în weekend, a fost lovit de o rachetă cu căutare termică lansată de pe umăr, a declarat președintele american Donald Trump la Casa Albă, luni, scrie CNN.

„Aceasta era o rachetă cu căutare de căldură, de umăr, portabilă, lansată de pe umăr… a trebuit să ai noroc, dar au tras-o și a fost aspirată direct de motor”, a spus Trump.

Doborârea, primul F-15 american doborât vreodată de foc ostil, a dus la salvarea dramatică atât a pilotului, cât și a ofițerului de sistem de armament din adâncul teritoriului iranian.

SUA au pierdut și un avion de atac A-10, două aeronave de misiune specială MC-130J Hercules și cel puțin un elicopter în timpul operațiunilor.

Înseamnă sute de milioane de dolari în aeronave pierdute, din cauza unei rachete cu un cost de doar zeci de mii de dolari, în funcție de model. Rachetele sunt cunoscute sub numele de Sisteme Portabile de Apărare Aeriană (MANPADS).

Iranul are o gamă largă de astfel de sisteme în arsenalul său, inclusiv rachete Strela din epoca sovietică, rachete Igla rusești și rachete Misagh produse local, printre altele, potrivit raportului „Military Balance 2025” al Institutului Internațional pentru Studii Strategice.

Nu se știe exact care a fost racheta care a doborât avionul american.

„Sunt ușor de transportat și de ascuns. Unele dintre cele mai răspândite MANPADS pot încăpea cu ușurință în portbagajul unui automobil”, se arată într-o fișă informativă a Departamentului de Stat al SUA.

Un tub de lansare MANPAD are o lungime de 1,2 până la 1,9 metri, un diametru de aproximativ 7,6 cm și cântărește între 11 și 25 kg, se arată în raport.

Ambasadorul iranian în Pakistan declară că eforturile de a pune capăt războiului sunt într-un stadiu „critic”

Ambasadorul Iranului în Pakistan a declarat că eforturile „pozitive și productive” ale Islamabadului de a opri războiul se apropie de un stadiu „critic și sensibil”, scrie Sky News.

Pakistanul, care are o graniță de 900 de kilometri cu Iranul, se află în centrul eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Se pare că a împărtășit o propunere de încetare a focului în două etape atât cu Iranul, cât și cu SUA, pe care Teheranul a respins-o.

Acordul a inclus un încetare a focului imediat și ridicarea blocadei efective impuse de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, urmate de discuții privind o soluționare de pace mai amplă în termen de 15 până la 20 de zile, potrivit unei surse la curent cu planul.

Răspunsul iranian a constat în 10 clauze, inclusiv „încetarea conflictelor din regiune, un protocol pentru trecerea în siguranță prin strâmtoare, ridicarea sancțiunilor și reconstrucția”, potrivit agenției de știri de stat IRNA.

Într-o declarație de luni, Donald Trump a declarat că răspunsul Iranului a fost „semnificativ, dar nu suficient de bun”.

Prețurile petrolului cresc după ultima amenințare a lui Trump la adresa Iranului

Prețurile petrolului au crescut peste noapte în urma amenințărilor lui Donald Trump că Iranul ar risca să „trăiască în iad” dacă Teheranul nu respectă termenul limită de miercuri, ora 01:00, ora Regatului Unit, pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Țițeiul Brent, referința globală, a crescut cu 0,5%, ajungând la peste 110 dolari pe baril, scrie Sky News.

Prețul petrolului a crescut vertiginos în ultimele săptămâni, după ce Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, ca răspuns la atacurile americano-israeliene.

Teheranul ar fi susținut că strâmtoarea „nu se va mai întoarce niciodată la starea sa anterioară, în special pentru America și Israel”.

Un oficial iranian îndeamnă tinerii să formeze „lanțuri umane” în jurul centralelor electrice

Un oficial iranian a îndemnat tinerii să formeze „lanțuri umane” în jurul centralelor electrice din țară, în urma amenințărilor cu noi atacuri din partea SUA.

Într-un apel video în timpul unui știri, Alireza Rahimi, identificat de televiziunea de stat iraniană drept secretarul Consiliului Suprem al Tineretului și Adolescenților, a invitat „toți tinerii, sportivii, artiștii, studenții și studenții universitari, precum și profesorii lor”.

El i-a îndemnat să se adune „marți, la ora 14:00, în jurul centralelor electrice care sunt bunurile și capitalul nostru național, indiferent de orice gust sau punct de vedere politic, aparțin viitorului Iranului și tineretului iranian”.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care Donald Trump a avertizat asupra unor noi atacuri asupra infrastructurii iraniene dacă Teheranul nu respectă termenul limită de miercuri, ora 1:00, ora Regatului Unit, pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

The Times: Liderul suprem al Iranului, „incapabil să se implice în luarea oricărei decizii de către regim”. Starea sa de sănătate este gravă

Noile informații privind starea de sănătate a liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, sunt parte a unei note diplomatice, despre care se crede că se bazează pe informații americane și israeliene.

Nota diplomatică, văzută de publicația The Times, sugerează că noul lider suprem al Iranului se află în stare de inconștiență și este tratat pentru o afecțiune medicală „gravă”.

„Mojtaba Khamenei este tratat la Qom într-o stare gravă, fiind incapabil să se implice în luarea oricărei decizii de către regim”, se arată în nota consultată de The Times.

Ministrul iranian îndeamnă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul centralelor electrice, pe fondul amenințărilor lui Trump

Ministrul adjunct al tineretului și sportului din Iran a îndemnat tinerii să formeze un „lanț uman” în jurul centralelor electrice ale țării, în urma amenințărilor președintelui Donald Trump că SUA vor bombarda infrastructura publică a Iranului dacă nu redeschide Strâmtoarea Hormuz.

„Îi invit pe toți tinerii, personalitățile culturale și artistice, sportivii și campionii la campania națională «Lanțul uman al tineretului iranian pentru un mâine luminos»”, a scris Alireza Rahimi pe X.

„Mâine, marți, la ora 14:00, lângă centralele electrice din întreaga țară, cu toate convingerile și gusturile, vom sta mână în mână pentru a spune: Atacarea infrastructurii publice este o crimă de război.”

IRGC declară că amenințările „delirante” ale lui Trump sunt „nefondate”

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a declarat că amenințările președintelui american Donald Trump de a arunca țara în aer sunt „nefondate” și a promis că va continua luptele, scrie CNN.

Ebrahim Zolfaqari, purtător de cuvânt al sediului central Khatam al-Anbiya al IRGC, a declarat că „retorica grosolană, aroganța și amenințările nefondate ale președintelui american delirant, care decurg din impasul cu care se confruntă și care vizează justificarea înfrângerilor repetate ale armatei americane” nu vor împiedica Iranul să lupte.

„Dacă atacurile asupra țintelor non-civile se vor repeta, răspunsul nostru de represalii va fi dus la o intensitate mult mai mare și la o scară mult mai largă”, a declarat el într-o declarație difuzată de presa de stat marți.

Trump a avertizat în repetate rânduri că SUA ar putea ataca centrale electrice, poduri și alte infrastructuri din Iran dacă Teheranul nu reușește să încheie un acord sau să redeschidă Strâmtoarea Hormuz, o arteră petrolieră critică.

Într-o conferință de presă de luni, el a declarat că Iranul ar putea fi „eliminat” într-o singură noapte și a spus că acest lucru „s-ar putea” întâmpla marți seara. Anterior, el spusese că Iranul are timp până marți, la ora 20:00 (ora locală), pentru a încheia un acord.

Salvatorii caută printre dărâmături după atacul asupra unei zone rezidențiale din Teheran: Semiluna Roșie Iraniană

Un videoclip postat de Semiluna Roșie Iraniană arată lucrători de salvare într-o zonă rezidențială din Teheran, despre care organizația spune că a fost vizată de un atac aerian marți dimineață.

Autoritățile căutau printre dărâmăturile clădirilor prăbușite și avariate. Semiluna Roșie nu a dezvăluit locația exactă a atacului, scrie CNN.

Anterior, Forțele de Apărare Israeliene au declarat că au efectuat un val de atacuri aeriene care vizau Teheranul și alte părți ale Iranului.

Asasinarea comandanților de rang înalt nu îi va descuraja pe luptătorii iranieni, declară Liderul Suprem al Iranului

Liderul Suprem, Mojtaba Khamenei, a declarat că forțele iraniene nu sunt descurajate de asasinarea comandanților, în urma uciderii principalului spion al gărzilor revoluționare, generalul-maior Majid Khademi, luni dimineață.

Khademi „a petrecut decenii în serviciu tăcut și devotat în domeniile securității, informațiilor și apărării”, a declarat Khamenei, luni.

„Cu toate acestea, rândurile neîntrerupte ale combatanților și luptătorilor de pe calea adevărului în Iranul islamic, împreună cu Forțele Armate care se sacrifică, formează un front atât de impunător, adânc înrădăcinat, încât terorismul și criminalitatea nici măcar nu le pot frânge hotărârea pentru idealurile jihadiste”, a spus el.

Comentariile lui Khamenei au fost făcute într-o declarație scrisă. El nu a mai fost văzut în public de când i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, care a fost asasinat la începutul războiului.

Israelul a vizat zeci de înalți oficiali politici și militari din Iran de la începutul conflictului la sfârșitul lunii februarie.

Asasinarea lui Khademi a fost confirmată atât de Teheran, cât și de ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, care a declarat că acesta este „direct responsabil” pentru moartea civililor israelieni „și una dintre cele mai importante trei figuri” din gărzile revoluționare (IRGC).

Tot luni, armata israeliană a declarat că forțele sale aeriene l-au „eliminat” pe Asghar Bagheri, comandantul Unității de Operațiuni Speciale a Forței Quds a IRGC din 2019. Teheranul nu a comentat această afirmație.