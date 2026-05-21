Donald Trump, mutare surpriză: trimite încă 5000 de soldați SUA în Polonia. Ce spune despre Nawrocki

„Având în vedere alegerea cu succes a actualului președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, pe care am fost mândru să-l susțin, și relația noastră cu acesta, am plăcerea să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați în Polonia.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris Trump pe Truth Social.

Anunțul președintelui SUA, Donald Trump, vine pe fondul îngrijorărilor că statul american își reconfigurează prezența militară americană pe continentul european.

SUA au anulat brusc zilele trecute transferul a 4.000 de soldați americani în Polonia, o decizie de ultim moment adoptată de secretarul american al apărării, Pete Hegseth.

Decizia a stârnit îngrijorare la Varșovia și a generat critici intense atât în Congresul SUA, cât și în rândul oficialilor de la Pentagon.

Planul anulat prevedea trimiterea unei brigăzi de luptă de circa 4.000 de militari pentru a asigura prezența prin rotație pe flancul estic al NATO.

Hotărârea a fost confirmată în Congresul SUA de către generalul Christopher LaNeve, stârnind uimire deoarece personalul militar nu fusese informat în prealabil.