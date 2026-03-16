Doi șoferi au murit într-un accident în județul Buzău

Pompierii buzoieni au intervenit luni după-amiază pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN2–E85, în zona localității Mihăilești.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a transmis că în eveniment au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. În urma impactului, autoturismul a fost cuprins de flăcări, iar în interior a fost identificată o persoană încarcerată, carbonizată.

Autoutilitara este puternic avariată, iar șoferul a fost găsit inconștient, fiind descarcerat de către pompieri și predat echipajului Serviciului de Ambulanță Județean, care a executat manevre de resuscitare, constatând ulterior decesul victimei.