Accident rutier între Marginea și Rădăuți. Traficul este blocat pe ambele sensuri

UPDATE

Victima monitorizată de echipajul SMURD, un bărbat, a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Știrea inițială

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD tip B2.

Potrivit primelor informații, în accident sunt implicate trei persoane. Una dintre acestea este monitorizată medical de echipajul SMURD, starea victimei urmând să fie evaluată în continuare.

Traficul rutier în zonă este blocat pe ambele sensuri, iar autoritățile recomandă șoferilor să evite sectorul de drum și să folosească rute alternative.