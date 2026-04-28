Prima pagină » Social » Accident grav în Giurgiu: doi tineri au murit, o persoană a ajuns la spital

Accident grav în Giurgiu: doi tineri au murit, o persoană a ajuns la spital

Doi tineri au murit într-un accident rutier produs în județul Giurgiu, între un autoturism și un microbuz, iar o altă persoană a fost rănită și transportată la spital.
Accident grav în Giurgiu: doi tineri au murit, o persoană a ajuns la spital
Nițu Maria
28 apr. 2026, 09:02, Social

Două persoane și-au pierdut viața noaptea trecută, în urma unui accident rutier produs pe DJ 601, între localitățile Videle și Mârșa, potrivit ISU Giurgiu. O altă persoană a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În accident au fost implicate un autoturism și un microbuz. La fața locului au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Roata de Jos, Detașamentul Bolintin Deal și Punctul de Lucru Drăgănești Vlașca (ISU Teleorman), cu două autospeciale de stingere, trei ambulanțe SMURD, două ambulanțe SAJ, precum și echipaje de poliție.

O adolescentă de 16 ani și un tânăr de 21 de ani, pasageri în autoturism, au suferit răni grave și nu au mai putut fi salvați de medici.

Un bărbat de 38 de ani, aflat în microbuz, a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital. O altă persoană a fost evaluată la fața locului, însă a refuzat ulterior transportul la unitatea medicală.

Pompierii au luat măsuri pentru prevenirea incendiilor, iar cazul a rămas în atenția poliției, care continuă cercetările pentru stabilirea exactă a cauzelor accidentului.

