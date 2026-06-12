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Efectele ploilor abundente și ale vijeliilor: gospodării inundate, drumuri blocate de arbori părăbușiți

Ploile abundente căzute în mai multe regiuni ale țării au creat probleme în gospodării ce au fost inundate, dar și pe unele șosele unde au căzut arbori și au blocat circulația.
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Ploile abundente din ultimele ore au afectat numeroase zone ale țării. Angajații inspectoratelor pentru situații de urgență au intervenit pentru evacuarea apei ce a inundat locuințe, curți, ori pentru degajarea copacilor căzuți pe unele șosele.
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Dimineață Departamentul pentru Situații de Urgență raporta că 15 județe și municipiul București au fost afectate ca urmare a fenomenelor meteorologice. DSU a anunțat că forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din mai multe case și curți, iar pe două drumuri naționale traficul a fost afectat din cauza copacilor căzuți pe carosabil.
În județul Neamș, forțe și mijloace de intervenție de la Garda nr 2 de Intervenție Poiana Teiului, Ocolul Silvic PoianaTeiului și IPJ au intervenit în comuna Farcașa, pe DN 17 B, pentru îndepărtarea unui arbore căzut pe carosabil care bloca ambele sensuri de mers.
Și în județul Buzău, pompierii au fost soliciați pentru degajarea unor copaci ce au căzut peste mașini parcate.
În același județ apa a inundat o școală iar cursurile au fost suspendate.
Și în județul Olt militarii de la ISU au fost chemați să ajute în localitățile unde s-au produs inundații.

„În urma precipitațiilor abundente și a apei provenite din scurgerile de pe versanți, în orașul Drăgănești-Olt s-a acționat, pe parcursul nopții, pentru evacuarea apei din 10 gospodării.

Au fost afectate 4 locuințe, 5 beciuri și o curte, situate pe străzile Islazului, Fântânele, Pieței, Eternității, Livezii și Prunului.

În acest moment, se intervine cu o autospecială de stingere prevăzută cu accesorii pentru evacuarea apei și cu 3 motopompe pe strada Livezii, în orașul Drăgănești-Olt.

În urma precipitațiilor abundente și a apei provenite din scurgerile de pe versanți, în orașul Drăgănești-Olt s-a acționat, pe parcursul nopții, pentru evacuarea apei din 10 gospodării.

Au fost afectate 4 locuințe, 5 beciuri și o curte, situate pe străzile Islazului, Fântânele, Pieței, Eternității, Livezii și Prunului.

În acest moment, se intervine cu o autospecială de stingere prevăzută cu accesorii pentru evacuarea apei și cu 3 motopompe pe strada Livezii, în orașul Drăgănești-Olt”, a transmis ISU Olt.

Forțele de intervenție au informat că au fost înregistrate doar pagube materiale.

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