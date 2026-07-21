Bilanțul furtunilor de luni: 20 de localități afectate, zeci de case inundate și DN1 blocat în Prahova. Intervențiile continuă și astăzi

Furtunile din cursul zilei de luni au provocat inundații, alunecări de teren și blocaje rutiere în mai multe zone din țară. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), au fost înregistrate efecte în 20 de localități din județele Bacău, Buzău, Ilfov, Prahova și Vaslui, precum și în municipiul București.

Bilanțul arată că echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 42 de case, 54 de curți și 16 beciuri, au îndepărtat elemente de construcție desprinse de pe acoperișurile a 10 imobile și au degajat 40 de copaci căzuți, care au avariat nouă autoturisme.

Cele mai importante intervenții au avut loc în județul Prahova, în localitățile Breaza, Comarnic, Cornu, Adunați și Bușteni, acolo unde fenomenele meteorologice au fost severe.

Potrivit DSU, pe DN1, în dreptul localităților Breaza și Comarnic, traficul rutier a fost blocat temporar și s-a intervenit pentru îndepărtarea aluviunilor cauzate de scurgerile de pe versanți.

Tot în Prahova, în localitatea Adunați, terenul s-a deplasat în anumite zone, afectând terasamentul drumului, dar și o locuință.

Intervențiile continuă și marți

În Cornu, autoritățile au raportat că s-a produs o surpare de versant care a blocat ambele sensuri de mers pe DN1. În urma evenimentului a fost avariată o autoutilitară în care se aflau două persoane, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La Bușteni au continuat intervențiile începute încă din 19 iulie pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteo extreme.

DSU mai arată că în localitățile Adunați și Bușteni, „fenomenele hidrometeorologice extreme au provocat distrugeri ale infrastructurii rutiere prin cedarea structurală a elementelor de scurgere, distrugerea stratului de uzură al carosabilului prin eroziune și blocarea platformei rutiere cu depuneri de aluviuni”.

În cursul zilei de marți, aproximativ 200 de pompieri și salvatori vor continua intervențiile în special în Breaza și Bușteni, unde acționează pentru evacuarea apei, decolmatarea șanțurilor și îndepărtarea aluviunilor și a noroiului. În paralel, comisii mixte și echipe de specialitate vor evalua și centraliza pagubele produse de furtuni în toate localitățile afectate.