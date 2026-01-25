Accidentul feroviar din Spania: posibile cauze identificate de specialiști

Traseul de mare viteză Madrid-Andaluzia a fost inaugurat acum 33 de ani. De atunci, s-au efectuat lucrări de renovare la șine, dar numai pe secțiunile considerate defecte, nu pe întreaga linie. Tocmai la această joncțiune, la sudura dintre șinele reînnoite în 2022 și altele datând din 1989, trenul a deraiat pe 18 ianuarie, înainte de a se ciocni cu un tren Renfe Alvia care circula în direcția opusă, potrivit El Mundo, citat de Le Figaro.

Această îmbinare a profilelor de oțel separate de câteva decenii a fost realizată folosind o tehnică specializată de sudare care, potrivit Adif, administratorul infrastructurii feroviare, a trecut toate controalele de calitate. Ministerul Transporturilor din Spania a reiterat săptămâna aceasta investiția de peste 700 de milioane de euro alocată renovării liniei în 2022. La acea vreme, Adif începuse lucrările la secțiunea afectată de accident, între Guadalmez și Córdoba. Lucrările au fost finalizate în luna mai a anului trecut, dar renovarea nu a inclus toate materialele necesare.

„Această sudură a conectat șina existentă, despre care nu pot garanta că datează din 1992 sau din renovări ulterioare, înainte de a continua renovarea macazului în luna mai, folosind noua șină instalată pentru această deviere”, a explicat sâmbătă președintele Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, într-o conferință de presă alături de ministrul Oscar Puente.

„Dar este adevărat că într-adevăr sudura din partea dreaptă este cea care conectează șina preexistentă la noua șină”, a recunoscut el, referindu-se la punctul de joncțiune dintre materiale de vârste și utilizări diferite.

Ziarul El Mundo a dezvăluit, de asemenea, imagini ale locului exact al accidentului, unde numărul „89”, corespunzător anului de fabricație, este clar vizibil pe șină. Acest lucru indică faptul că acestea sunt secțiuni originale ale primului tren de mare viteză din Spania, inaugurat în 1992, acum mai bine de 33 de ani. Aceste șine mai vechi coexistă pe această secțiune cu altele care poartă numărul „23”, și tocmai în acest punct s-a rupt șina.