Prima pagină » Social » Copil de 5 ani, lovit mortal de o mașină în Sectorul 3 al Capitalei

Copil de 5 ani, lovit mortal de o mașină în Sectorul 3 al Capitalei

Un copil de 5 ani a murit, miercuri, lovit de o mașină pe strada Prevederii , din Sectorul 3 al Capitalei.
Copil de 5 ani, lovit mortal de o mașină în Sectorul 3 al Capitalei
Laura Buciu
04 feb. 2026, 17:53, Social

Accidentul a avut loc pe strada Prevederii, din Sectorul 3.

Din primele informații transmise de Brigada Rutieră, o femeie în vârstă de 38 de ani a condus mașina pe str. Prevederii, dinspre str. Mizil către str. Trapezului, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 24, a surprins și accidentat doi pietoni, o fată în vârstă de 5 ani și bunica acesteia, în vârstă de 67 de ani, care se aflau pe partea carosabilă.

În urma accidentului de circulație, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă au intervenit pentru salvarea celor două victime, fiindu-i aplicate fetiței manevre de resuscitare, însă, din nefericire, medicii au declarat decesul acesteia.

De asemenea, femeia în vârstă de 67 de ani a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind „zero”, respectiv negativ.

Traficul rutier este restricționat pe str. Prevederii, ambele sensuri de circulație, activitățile de cercetare fiind în dinamică la acest moment.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
Peste o lună aflăm ce origine aveau domnitorul Mircea cel Bătrân şi mama lui Mihai Viteazul. Osemintele au fost deshumate din mormintele de la Cozia
Gandul
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Greșeala banală care îți umflă factura la căldură. Cum poți economisi până la 15% în timpul iernii?
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor