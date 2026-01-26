Prima pagină » Social » O fată de 14 ani a murit, după ce mașina în care se aflau șase copii s-a răsturnat în Brașov

O fată de 14 ani a murit, după ce mașina în care se aflau șase copii s-a răsturnat în Brașov

O mașină în care se aflau șase copii și un adult s-a răsturnat, luni, în localitatea Poiana Mărului, județul Brașov. Unul dintre copii, o fată de 14 ani, a murit. A fost solicitat elicopterul SMURD.
O fată de 14 ani a murit, după ce mașina în care se aflau șase copii s-a răsturnat în Brașov
Sursă foto: Justinel Stăvaru / Mediafax Foto
Laura Buciu
26 ian. 2026, 10:24, Social

Accidentul a avut loc luni dimineața, în jurul orei 08:20, în localitatea Poiana Mărului, după ce un autoturism s-a răsturnat.

În urma evenimentului au rezultat șapte victime: un adult și șase copii.

La fața locului au fost mobilizate de urgență un elicopter SMURD, două echipaje SMURD, doua ambulanțe SAJ și o autospecială cu apă și spumă, dotată cu modul de descarcerare.

Echipajele de intervenție au găsit la locul accidentului o fată în vârstă de 14 ani care a decedat. Ceilalți copii sunt conștienți, prezintă răni minore și urmează să fie transportați la spital pentru investigații medicale suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Adultul implicat, un bărbat în vârstă de 37 de ani, este conștient și a suferit un traumatism la nivelul coloanei vertebrale.

 

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Cât costă o chirie în 2026 în București, în funcție de cartier, pentru garsonieră sau apartament cu 2 și 3 camere
Gandul
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Afacerile familiei lui Laurențiu Blaga, șeful Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară: zeci de contracte de cadastrare plătite din bani publici
Libertatea
Singura ciorba care îți poate distruge creierul. Românii o adoră, dar poate provoca pierderi de memorie, dificultăți de concentrare și degradarea sistemului nervos central
CSID
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor