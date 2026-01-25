Intervenție de urgență la Spitalul Județean Piatra-Neamț din cauza unui aparat de aer condiționat

În cursul nopții, pompierii din cadrul ISU Neamț au intervenit la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț după ce a fost semnalat riscul de cădere a unui aparat de aer condiționat și a unor bucăți de tencuială de pe fațada clădirii.

Potrivit ISU Neamț, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 03:20, iar la fața locului s-au deplasat forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț. Pompierii au constatat că, de la nivelul etajului 5, exista pericolul desprinderii aparatului de aer condiționat și a tencuielii decorative, care ar fi putut pune în pericol persoanele din zonă.

Intervenția s-a desfășurat printr-o fereastră, cu ajutorul echipamentelor specifice, iar zona a fost balizată și izolată, accesul fiind restricționat temporar. Nu au fost înregistrate victime, au precizat autoritățile.

Postarea oficială a spitalului menționează:

„La Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, s-a produs un incident punctual constând în desprinderea unei porțiuni de tencuială exterioară, concomitent cu căderea unui aparat de aer condiționat, de pe peretele lateral al clădirii, în apropierea lifturilor dinspre RMN. Nu au existat persoane rănite. Zona a fost imediat securizată și izolată, pentru eliminarea oricărui risc suplimentar. A fost anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (prin 112), care a intervenit conform procedurilor. Accesul public a fost restricționat temporar în perimetrul afectat.

În prezent, situația este sub control, iar specialiștii tehnici ai spitalului, împreună cu autoritățile competente, evaluează starea fațadei și a elementelor de fixare, urmând să fie demarate lucrările de remediere în cel mai scurt timp posibil.

Siguranța pacienților, a aparținătorilor și a personalului rămâne o prioritate absolută pentru conducerea spitalului”.

Acțiunea a fost finalizată cu succes, iar situația este sub control, fiind asigurată siguranța pacienților, personalului și vizitatorilor.