Grenadă descoperită în apropierea gării din orașul Galați

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. ISU Galați a anunțat că a fost descoperită muniție rămasă neexplodată în zona gării din oraș. Pirotehniștii au izolat zona și apoi au ridicat obiectul. „În cursul nopții trecute, în jurul orei 02:30, prin apel la numărul unic de urgență 112 a fost semnalată prezența unui posibil element de muniție în zona Gării din municipiul Galați. La fața locului s-a deplasat de urgență echipajul pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Eremia Grigorescu al județului Galați. În urma cercetărilor efectuate, specialiștii au identificat un element de muniție rămas neexplodat, respectiv o carcasă de grenadă”, a transmis ISU.

Grenada va fi distrusă într-un poligon special amenajat.

„Reamintim cetățenilor că, în cazul descoperirii unor obiecte metalice ce pot proveni din muniție, nu trebuie să le atingă, să le miște sau să le transporte, ci să anunțe de urgență autoritățile prin apel la 112”, a precizat ISU Galați.