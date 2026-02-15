Prima pagină » Social » Accident rutier în Sânmărghita, Cluj. Cinci persoane rănite, inclusiv doi copii

Accident rutier în Sânmărghita, Cluj. Cinci persoane rănite, inclusiv doi copii

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit în această dimineață la un accident rutier produs pe raza localității Sânmărghita, comuna Mica, în urma coliziunii între două autoturisme.
Accident rutier în Sânmărghita, Cluj. Cinci persoane rănite, inclusiv doi copii
Galerie Foto 3
Andrei Rachieru
15 feb. 2026, 12:09, Social

Echipajele de intervenție au găsit la fața locului două vehicule avariate, în interiorul cărora se aflau cinci persoane. Într-unul dintre autovehicule a fost descoperită o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani, care a rămas încarcerată. Pompierii au acționat prompt pentru descarcerarea victimei, aceasta fiind conștientă și cooperantă pe tot parcursul intervenției.

Vezi galeria foto
3 poze

În urma impactului, un număr de cinci persoane au fost evaluate medical la locul accidentului, printre care se numără doi minori, ambii în vârstă de 6 ani, și un bărbat de 37 de ani. Ulterior, toate cele cinci victime au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj. A fost solicitat în sprijin și elicopterul SMURD de la Punctul de Operare Aeromedical Jibou.

Cercetările pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea accidentului continuă.

Recomandarea video

SONDAJ G4Media: Crezi că parteneriatul civil ar trebui să fie legalizat și în România?
G4Media
„Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Răspunsul Ministerului Muncii pentru Gândul
Gandul
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Cancan
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Libertatea
Obiceiuri populare de Lăsatul Secului de carne. Semnificația „bătutului alviței” și alte ritualuri
CSID
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Promotor