Drama unui bărbat de 72 de ani: operat la Iași pentru o tumoră gigant pe creier, după ce alți medici i-au spus că nu mai pot face nimic

Bărbatul a fost salvat, însă, de medicii din Iași. Intervenția a fost una extrem de complexă, dar a reușit. Tumora a fost îndepărtată, iar pacientul a început să își recapete vorbirea și mișcarea mâinii și a piciorului.

„Ni s-a spus că nu mai este nimic de făcut. Doar aici, la Iași, am primit o șansă la viață. Dumnezeu a lucrat prin mâinile medicilor. Soțul meu trăiește. Își mișcă mâinile. Vorbește. Este un miracol”, a declarat Yolanda Horvath, soția bărbatului, într-un videoclip postat pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași.

Potrivit soției sale, înainte de intervenție, nu putea să-și miște mâinile și nici să facă nimic. Acum soțul său își poate mișca și mâinile, dar și picioarele.

„Cei care au peste 70 de ani sunt clasați la moarte. Nicio șansă nu ne-au dat. Ne-au primit cu drag, ne-au operat și a fost cu reușită. Domnul meu se simte mult mai bine, înghite acum. Nu putea să-și miște mâinile, nu putea să facă nimic. Acum mișcă mâinile și picioarele”, a declarat soția bărbatului.

Bărbatul diagnosticat cu o tumoră cerebrală de mari dimensiuni, care i-a pus viața în pericol.

„Vorbim despre această leziune, această modificare la nivelul creierului, care are 7 cm în diametru. Este situată într-o zonă care este rezecabilă din punct de vedere chirurgical. Pentru creier este o leziune de dimensiuni foarte mari, ceea ce îi pune viața în pericol”, a declarat Prof. Univ. Dr. Habil. Lucian Eva, Medic Primar Neurochirug.

Potrivit neurochirurgului, cu cât se îndepărtează mai mult din această tumoră, cu atât durata de supraviețuire este mai mare. Tumora bărbatului a fost îndepărtată total. De asemenea, medicul afirmă vârsta nu reprezintă un impediment pentru îndepărtarea acestui tip de tumori, atunci când localizarea leziunii permite acest lucru.

Alți medici i-au spus soției că nu se mai poate face nimic

Soția a precizat că în data de 20 ianuarie, bărbatul nu mai vorbea clar. Atunci a decis că trebuie să meargă cu el la un spital din Cluj, unde după trei zile, un examen CT și un examen RMN i s-a spus că nu se mai poate face nimic.

„Acolo a făcut un CT și au constatat că are o tumoră foarte mare în creier. De acolo ne-au internat la neurologie și a făcut un RMN în data de 23. Ne-a explicat doamna doctor că are o tumoră și că nu este de făcut nimic, nu este operabil, dar, dacă vrem, ne poate transfera la neurochirurgie; însă mai bine să îl ducem acasă, că nu este de făcut nimic — exact așa mi-au spus — pentru că nu este operabil și, chiar dacă va fi, va rămâne paralizat și țintuit la pat și «ce viață este asta»”, a declarat femeia.

Soția a fost anunțată de medicii din Iași că soțul său mai are totuși o speranță. „Am primit telefon de la doamna doctor Raluca Munteanu, să venim pentru că este operabil și să ajungem cât mai urgent. Am rezolvat cu salvarea și luni am fost aici, în data de 12, la domnul doctor Lucian Eva, dânsul care nu ne-a refuzat și l-a operat. Domnul doctor nu refuză pe nimeni și dă șansa la viață și celor de peste 70 de ani. Să știe toată lumea și îi îndrum pe toți să vină aici, în Iași, pe cei care sunt refuzați din toate părțile”, a declarat soția bărbatului.

Potrivit medicului neurochirurg, bolnavul nu putea să-și miște mâna și nici piciorul pe partea dreaptă. După intervenție, însă acesta a început să se recupereze.

„Pacientul nu vorbea și nu putea să își miște mâna și piciorul de pe partea dreaptă. Acum, postoperator, a început să recupereze acest deficit. Cel mai important este că este în viață și trebuie să subliniez că, în aceste situații, durata de supraviețuire depinde de cât se scoate din acea tumoră. Cu cât se scoate mai mult, cu atât pacientul supraviețuiește mai mult.

Bineînțeles că în această situație urmează să facă și tratamentul oncologic complementar și, în funcție de evoluție și de tipul tumorii din punct de vedere genetic, va fi supravegheat în serviciul nostru și va beneficia și de alte intervenții chirurgicale la momentul respectiv, a declarat medicul neurochirurg Lucian Eva.

Medicul a precizat că, în momentul de față, bărbatul de 72 de ani va fi externat și va urma un tratament de recuperare, dar și tratamentul oncologic recomandat de medicul de specialitate și de radioterapeut.

„Din punctul nostru de vedere, vârsta nu este un impediment pentru a face intervenții chirurgicale, chiar extinse, cum este cazul acestui pacient, pentru că nu noi stabilim cât are de trăit un pacient – asta ține de dorința pacientului și de câte zile are de la Dumnezeu.

Rolul nostru este de a asigura o calitate cât mai bună a vieții acestor pacienți și de a interveni atunci când organismul mai are resurse pentru a putea suporta o intervenție chirurgicală de acest nivel”, a declarat neurochirurgul ieșean.

Echipa medicală a fost formată din medicii primari neurochirurgi: Lucian Eva și Raluca Maria Munteanu, alături de Sebastian Popescu, medic specialist ATI, dar și două asistente, Ramona Ciofu și Mirela Blejușcă.

Bărbatul a fost îngrijit de infirmiera Laura Boandă.