Patru orașe din România unde bărbații își fac treaba: record de nașteri în septembrie 2025

Conform datelor publicate în Ziarul de Iași, municipiul Iași a înregistrat 6.808 nașteri pe parcursul anului 2025, o cifră care reflectă o dinamică demografică robustă în contextul în care multe zone din țară se confruntă cu scăderea populației.

Pe ansamblu, datele arată că Iașiul și-a consolidat statutul de centru demografic important al Moldovei și, totodată, al României. Din totalul de nașteri raportate, 3.517 au fost băieți și 3.291 fete, ceea ce echivalează cu 51,6% respectiv 48,4%.

Ritmul de nașteri este aproape similar cu cel din anul precedent, când au fost consemnate 6.980 de nașteri, indicând o constanță rar întâlnită în marile orașe românești.

Un moment de vârf în 2025 a fost luna septembrie, care a consemnat 683 de nou-născuți, cel mai mare număr lunar din anul analizat. Această evoluție a atras atenția demografilor, în condițiile în care statisticile naționale arată o tendință generală de scădere a natalității în anumite regiuni.

Tot în 2025, s-a remarcat și o tendință în creștere privind numărul de prenume alese de părinți. Peste 75% dintre familiile care au avut copii în Iași au optat pentru cel puțin două prenume, o alegere ce reflectă dorința tot mai frecventă de personalizare și de simbolism familial în denumirea copiilor. Datele preliminare arată că multe prenume tradiționale românești continuă să fie preferate, atât pentru băieți, cât și pentru fete.

Creșterea natalității într-un oraș universitar și economic important precum Iași poate avea implicații sociale și economice semnificative. Un nivel stabil al nașterilor sugerează, pe de o parte, un mediu relativ atractiv pentru familii tinere și, pe de altă parte, poate indica evoluții pozitive în ceea ce privește accesul la servicii medicale și condițiile generale de viață.

Totuși, contextul național rămâne complicat. Deși în Iași natalitatea se menține peste media țării, multe județe se confruntă cu un spor natural negativ, unde decesele depășesc nașterile, generând îngrijorări legate de evoluția demografică pe termen lung. În acest cadru, rezultatele Iașiului atrag atenția specialiștilor ca un exemplu punctual pozitiv în peisajul demografic al României.