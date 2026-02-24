Fraudă de proporții: 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, procurorii au dispus trimiterea în judecată a unui dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, și fals în declarații.

Din rechizitoriu reiese că un inculpat și firma pe care acesta o administra au trimis lunar, în perioada ianuarie 2015-ianuarie 2024, la Direcţia Generală Economică şi Buget din cadrul Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cereri de deconturi folosind 81.107 de cupoane ale căror numere de dosar de pensie figurează cu statusul decedat / negăsit / sistat / suspendat / transferat sau cod eronat.

Procurorii arată că aceste cupoane nu erau eligibile pentru a obţine decontarea întrucât nu au fost emise de CNPP, au atestat în mod nereal faptul că au fost efectuate servicii de transport cu pensionari în baza cupoanelor talon, că au fost emise bilete de călătorie cu reducere de 50%, deşi în realitate aceste servicii nu au fost prestate.

Scopul era de a obține diferenţa de tarif de 50% din valoarea celor 81.107 de călătorii presupus a fi efectuate cu pensionari.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat ajunge la 3.185.211,50 de lei.

În acest caz au fost făcute percheziţii domiciliare şi au fost instituite măsuri asiguratorii cu privire la bunurile deţinute de cei doi inculpaţi până la concurenţa sumei de 3.185.211,50 lei.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Iași.