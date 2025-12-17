Facturi de 6,2 mil. lei decontate pentru parcări de biciclete în Bacău, deși lucrările nu erau gata

Procurorii din cadrul DNA Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui dosar cu 24 de inculpați, între care funcționari publici, societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, care ar fi săvârșit infracțiuni cu un prejudiciu de aproximativ 6.3 milioane lei.

Între cei acuzați este Ciprian Octavian Piștea, administrator public al municipiului Bacău, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (4 acte materiale), tentativă în formă continuată la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (5 acte materiale din care 4 sub forma participației improprii – complicitate și unul sub forma autoratului), fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Și Ionel Fediuc, Cristinel Adrian Țurcanu – consilieri superiori, Cătălin Ghervan – urbanist, IUliana Antonina Niculescu – consilier superior și Gheorghiță Costel Vătămănescu – inspector de specialitate, toți în cadrul Primăriei mun. Bacău, sunt acuzați de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și tentativă în formă continuată sau simplă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (complicitate sau autorat) și fals în înscrisuri sub semnătură privată (primii trei menționați).

În dosar sunt și SC Gavcons Tehnic SRL, SC Vamibcons SRL, SC BVA Logistik SRL, SC Trust GP SRL și SC Servicii PC SRL, administratorii de drept/de fapt ai respectivelor societăți comerciale și alți angajați ai acestora, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și/sau fals în înscrisuri sub semnătură privată, săvârșite în formă simplă și/sau continuată.

Plățile au fost avizate, deși echipamentele nu erau livrate

Dosarul vizează modalitatea de decontare a patru contracte încheiate de Primăria municipiului Bacău pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID, contracte derulate în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 finanțat cu fonduri europene.

„În condițiile derulării contractelor respective, în cursul lunii decembrie 2023, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, deși ar fi știut că cele 13 parcări publice de biciclete nu erau complete și finalizate, inculpatul Piștea Ciprian-Octavian, în calitate de administrator public al municipiului Bacău, precum și ceilalți inculpați funcționari din primărie, ar fi avizat la plată facturi fiscale, respectiv ar fi certificat realitatea și legalitatea documentelor justificative aferente, emise de societățile comerciale contractoare și, în unele situații, ar fi întocmit documente justificative false pentru a fi îndeplinite aparent condițiile prevăzute de lege în vederea efectuării plății în termenul limită de 31 decembrie 2023. Facturile emise de societățile comerciale inculpate și toate documentele justificative aferente acestora ar conține mențiuni necorespunzătoare realității, în sensul că au fost livrate echipamentele conform specificațiilor tehnice la data plății, au fost recepționate sau puse în funcțiune, în fapt fiind aduse la fața locului doar anumite părți componente care nu puteau fi achitate. Raportat la prevederile contractelor de finanțare, cheltuielile în cadrul celor patru proiecte ar fi fost eligibile pentru decontare europeană doar dacă erau efectuate și plătite până la data de 31 decembrie 2023. Ulterior acestei date, sumele achitate deveneau neeligibile și trebuia suportate de la bugetul local al municipiului Bacău”, transmite DNA din rechizitoriu.

Primăria Bacău a decontat lucrările și a cerut banii de la ADR

Scopul emiterii facturilor fiscale și a celorlalte documente justificative ar fi fost decontarea sumelor din cheltuielile eligibile pentru finanțare europeană, toate aceste demersuri fiind efectuate cu încălcarea legii.

La finalul lunii decembrie 2023, deși echipamentele aferente celor 13 parcări de biciclete nu au fost livrate complete, nu au fost montate, nu au fost puse în funcțiune și nu au fost recepționate de funcționarii din cadrul Primăriei Bacău, cheltuielile aferente în valoare de 6.279.713 lei (TVA inclus) ar fi fost decontate integral din fondurile municipiului Bacău, urmând a se solicita rambursarea acestor cheltuieli din fonduri europene în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020.

„Mai mult decât atât, din cercetările efectuate s-a constatat că echipamentele livrate pe de o parte nu ar corespunde cerințelor tehnice ofertate (fiind modificată soluția tehnică fără respectarea prevederilor legale – în documentația de atribuire neprevăzându-se funcționarea acestor echipamente într-un sistem integrat), iar pe de altă parte aceste echipamente nu erau și nu sunt funcționale nici la mai bine de doi ani de la data plății. Adițional, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în fapt, echipamentele ar prezenta deficiențe tehnice ce ar putea periclita integritatea fizică a potențialilor utilizatori, precum și potențiale distrugeri ale bicicletelor depozitate în parcări. Cu toate acestea, inculpații – funcționari din cadrul Primăriei municipiului Bacău ar fi depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională (A.D.R.) Nord – Est cereri de rambursare corespunzătoare celor patru proiecte în care ar fi fost făcute mențiuni nereale cu privire la achiziția și plata echipamentelor respective, respectiv ar fi fost utilizate documente nereale/false, inexacte sau incomplete în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene”; potrivit DNA.

ADR Nord-Est a respins rambursarea, iar MIPE a dispus excluderea cheltuielilor

ADR Nord-Est a respins rambursarea, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a dispus excluderea cheltuielilor de la finanțare.

Ulterior, respingerea cererilor de rambursare a fost contestată de beneficiar în fața instanțelor de judecată, într-una dintre cauzele judecate definitiv și irevocabil stabilindu-se faptul că perioada de eligibilitate a cheltuielilor în POR 2014 – 2020 s-a încheiat la data de 31 decembrie 2023 și faptul că, la data facturării/plății, nu erau îndeplinite condițiile pentru emiterea facturii și efectuarea plății, cheltuielile aferente parcărilor de biciclete fiind considerate în mod corect neeligibile.

Primăria municipiul Bacău ar fi achitat din bugetul municipiului 6.279.713 lei (TVA inclus) sumă reprezentând prejudiciu pentru care Consiliul local al municipiului Bacău s-a constituit parte civilă.

Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparținând inculpaților persoane fizice și juridice, măsurile asiguratorii dispuse acoperind în integralitate valoarea prejudiciului pentru care Consiliul local al municipiului Bacău s-a constituit parte civilă. Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.