Marinela Mincă, respinsă de Secția pentru procurori a CSM pentru funcția de adjunct al DNA. Marius Ștefan, aviz consultativ pozitiv

Secția pentru Procurori a CSM i-a audiat astăzi pe Marinela Mincă, șefa secției judiciare a DNA, și Marius Ștefan, șeful DNA Pitești, pentru funcțiile de adjuncți ai DNA.
Sorina Matei
17 mart. 2026, 14:41, Justiţie

Secția pentru Procurori a CSM a respins-o astăzi pe Marinela Mincă pentru funcția de adjunct al DNA. Marius Ștefan a obținut aviz pozitiv. Ambii au fost  nominalizați ai ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru pozițiile de adjuncți ai DNA.

Marinela Mincă, actuala șefă a Secției Judiciare a DNA, a fost respinsă cu un vot de 5 (împotrivă) la 1 (pentru).

Iar Marius Ștefan, procurorul șef al DNA Pitești, a obținut un vot invers: 1 (împotrivă) la 5 (pentru)

Și Marinela Mincă și Marius Ștefan au avut răspunsuri ezitante în audierea Secției pentru Procurori a CSM.

Viorel Cerbu și Cosmin Miron, votați în unanimitate de CSM pentru DNA și DIICOT

Ieri, Secția l-a avizat în unanimitate (6 voturi pentru / 0 împotrivă) pe veteranul DNA, Viorel Cerbu, actual adjunct al instituției, pentru funcția de procuror șef al DNA. Acesta a fost nominalizat de ministrul Justiției, Radu Marinescu, în urma procedurii declanșate pentru numirea șefilor marilor parchete.

Până în prezent doar Viorel Cerbu și Cosmin Miron (propus pentru șefia DIICOT) au primit votul unanim al Secției pentru Procurori a CSM.

Alex Florența și Marius Voineag, nominalizați de ministru pentru funcțiile de adjuncți ai DIICOT și Parchetului General, au obținut un vot indecis, de 3-3, în mod repetat, în Secția de Procurori a CSM.

Ce se întâmplă cu procurorii care au primit aviz negativ de la CSM?

Singurii candidați „respinși” de CSM au fost Cristina Chiriac, nominalizată pentru șefia Parchetului General, și Gill Iacobici, pentru poziția de adjunct al DIICOT. Ambii au „picat” în CSM cu un vot de 5 (împotrivă) la 1 (pentru).

Potrivit legii, în cazul emiterii unui aviz consultativ negativ al Secției pentru Procurori a CSM, ministrul Justiției, Radu Marinescu este obligat să organizeze un nou interviu la minister cu candidatul care a primit avizul negativ.

Ministrul Justiției este obligat tot de lege să întrebe candidatul despre aspectele negative reținute în avizul negativ al Secției pentru Procurori din CSM.

În urma interviului, Radul Marinescu poate continua procedura prin transmiterea către Președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere a respectivului candidat, și să trimită toate documentele relevante, sau poate retrage de tot propunerea, urmând să declanșeze o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
