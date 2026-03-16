UPDATE. Viorel Cerbu a primit un vot de 6 (pentru) – 0 (împotrivă) pentru șefia DNA. Avizul secției de procurori al CSM este consultativ. Documentul se înaintează ministrului Justiției și ulterior președintelui Nicușor Dan pentru numirea în funcție.

Blocaj în continuare în Secția de procurori în cazul Alex Florența și Marius Voineag. Votul rămâne, pentru a doua oară, 3 la 3.

UPDATE. Cerbu este întrebat de calitatea persoanelor trimise în judecată, demnitari și de funcționarea structurilor teritoriale ale DNA.

Viorel Cerbu spune că este un procuror exigent, nu „empatic”, după ce este întrebat de CSM dacă este „empatic cu infractorii”.

Audierea lui Viorel Cerbu de către Secția pentru Procurori a CSM s-a încheiat.

UPDATE. Care este poziția față de investigarea magistraților?, este întrebat Cerbu. Procurorul răspunde: „Trebuie să ne uităm la motivele pentru care au plecat competențele de la DNA. Trebuie să existe încredere. Cred că în acea perioadă, au existat anumite percepții, întâmplări, împrejurări care au generat îndoială cu privire la proceduri, la legalitatea lor. A trecut mult timp de atunci, se întâmpla în 2018, și iată că nici în prezent nu am primit argumente serioase care să înlăture îndoiala. Trebuie să facem o discuție, aplicată, deschisă cu privire la acele cauze și să înlăturăm neîncrederea.

DNA deține capacitate operațională, pentru anchetarea unor asemenea cazuri, dar nu este suficient.”

UPDATE. Cerbu spune susține că problema în Justiție este instabilitatea cadrului legislativ. „E greu să mai pot anticipa ceva. În această materie cred că surprizele nu s-au încheiat pentru noi. Cea mai mare problemă este instabilitatea”.

„O problemă spinoasă este camera preliminară. Nu este o instituție funcțională. Avem dosare care stau de 4 ani în camera preliminară. Putem gândi altceva, o formulă mai bună, nu vreau să ne întoarcem dar putem găsi o formulă”, susține Viorel Cerbu.

UPDATE. Viorel Cerbu spune că DNA nu mai trebuie să aibă imaginea unei instituții de forță, ci a unui partener social. Procurorul începe să răspundă întrebărilor Secției pentru Procurori.

UPDATE. Audierea lui Viorel Cerbu a început. Își prezintă CV și proiect de management. Procurorul Cerbu vorbește despre fenomenul corupției în România.

Cerbu spune că DNA are o creștere cu 7% a stocului de dosare. Cerbu susține că vrea să mențină linia actualei conduceri, să dinamizeze instituția și a vorbit de retorica publică negativă împotriva procurorilor.

Viorel Cerbu prezintă 8 obiective pentru dinamizarea activității DNA.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus că l-a propus la conducerea DNA pe procurorul veteran al instituției Viorel Cerbu, actual adjunct, pentru că ”îmbină cu măiestrie experienţa şi cunoştinţele din domeniul urmăririi penale cu cele de management judiciar şi conştientizează necesitatea adaptării Ministerului Public la continua evoluţie a infracţionalităţii”.

Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag. Reluarea interviului în cazul Chiriac și Iacobici

Tot astăzi, Secția pentru Procurori a CSM trebuie să reia votul în cazul Alex Florența și Marius Voineag, nominalizați pentru adjuncți ai DIICOT, respectiv Parchetul General, având în vedere că săptămâna trecută rezultatul votului din CSM a fost de 3-3.

Până în prezent, deși votul Secției pentru Procurori din CSM este doar unul consultativ, procurorii i-au respins cu un vot de 5 împotrivă – 1 pentru pe Cristina Chiriac și Jill Iacobici, pentru șefiile Parchetului General și poziția de adjunct al DIICOT. În cazul acestora, dacă dorește să mențină nominalizările, ministrul Justiției, Radu Marinescu, trebuie să reia interviurile.

Potrivit legii, în cazul emiterii unui aviz consultativ negativ al Secției pentru Procurori a CSM, ministrul Justiției, Radu Marinescu este obligat să organizeze un nou interviu la minister cu candidatul care a primit avizul negativ.

Ministrul Justiției este obligat tot de lege să întrebe candidatul despre aspectele negative reținute în avizul negativ al Secției pentru Procurori din CSM.

În urma interviului, Radul Marinescu poate continua procedura prin transmiterea către Președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere a respectivului candidat, și să trimită toate documentele relevante, sau poate retrage de tot propunerea, urmând să declanșeze o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii.

Singurul nominalizat pe care secția pentru procurori a CSM l-a avizat în unanimitate a fost Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, pentru șefia Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în locul procurorului Alina Albu.