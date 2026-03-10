UPDATE. Procurorul Codrin Miron, actualul șef al DIICOT Timișoara, a obținut avizul consultativ unanim al Secției de procurori din CSM pentru a fi numit procuror șef DIICOT. Votul a fost de: 6 -0.

Propunerea ca procurorul Codrin Miron să fie șeful DIICOT va fi înaintată ministrului Justiției și ulterior președintelui României, Nicușor Dan.

Știrea inițială: Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a început astăzi audierile procurorilor propuși de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, să conducă marile parchete din România.

Primul nominalizat audiat de Secție este Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, propus să conducă Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în locul actualului procuror șef Alina Albu.

„Nu sunt mulțumit de cum funcționează DIICOT la nivel național. Se putea mai mult, categoric. Suntem o țară de tranzit, putem avea capturi reprezentative. Pe culturile de canabis am excelat în capturi. Pe droguri de mare risc, cocaină, heroină, nu stăm foarte bine”, a spus Miron în audierea secției de procurori a CSM.

Codrin Miron a spus că are 21 de ani de profesie și că are o obligație morală față de instituție. Miron a mai făcut următoarele declarații:

DIICOT trebuie să fie o instituție dinamică, să corespundă așteptărilor societății.

Am reușit să destructurăm o grupare care alimenta cu droguri pe cei care au comis crima în Cenei. În timp record, am reușit să destructurăm acea rețea infracțională.

Am destructurat o fabrică de țigări de contrabandă formată din moldoveni, cetățeni din Belarus, italieni.

Doresc creșterea capacității operaționale a DIICOT prin măsuri ferme.

Vreau o flexibilitate la noile cerințe sociale

Vrem să asigurăm un răspuns modern la noile capabilități

Doresc prioritizare a cauzelor penale: zona drogurilor este extrem de importantă, vrem o ofensivă totală: vizăm traficul de droguri stradal, în școli universități și în rândul tineri

Vreau să vizăm reducerea ofertei de droguri, vrem să detectăm rutele interne de droguri

Vizăm festivalurile care se organizează în România: Constanța, Cluj, București. Să aducem siguranță în rândul copiilor.

Trebuie să avem fermitate în urmărirea penală la traficul de minori și să protejăm victimele

Ne vom ocupa și de traficul de migranți și infracțiunile informaționale

Trebuie resuscitat ANAF, să vină cu produse analitice de calitate: comerțul, transporturile și construcțiile

În 2025, România a fost ținta unor atacuri hibride de origine rusă

În ceea ce privește războiul iraniano- israeliano – american, să fim atenți, să nu aibă reverberații asupra României”.

Procurorul Codrin Miron a spus că vrea să descentralizeze comunicarea DIICOT. El a povestit că la DIICOT Timișoara avea sediul în aceeași locație cu 2 structuri de presă și nu putea comunica, din cauza deciziilor luate la centru. Miron vrea ca toți procurorii DIICOT să comunice.

„Cu Alex Florența am chimie, am lucrat împreună”, a spus Miron.

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a anunțat că l-a propus pe Codrin Horaţiu Miron la conducerea DIICOT, pentru că ”prin proiectul de management, a identificat în mod corect direcţiile de acţiune în vederea creşterii capacităţii operaţionale a DIICOT”.

Avizul CSM este consultativ, decizia finală, potrivit legii, îi revine preşedintelui Nicuşor Dan.