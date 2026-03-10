UPDATE. Procurorul Codrin Miron, actualul șef al DIICOT Timișoara, a obținut avizul consultativ unanim al Secției de procurori din CSM pentru a fi numit procuror șef DIICOT. Votul a fost de: 6 -0.
Propunerea ca procurorul Codrin Miron să fie șeful DIICOT va fi înaintată ministrului Justiției și ulterior președintelui României, Nicușor Dan.
Știrea inițială: Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a început astăzi audierile procurorilor propuși de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, să conducă marile parchete din România.
Primul nominalizat audiat de Secție este Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, propus să conducă Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în locul actualului procuror șef Alina Albu.
„Nu sunt mulțumit de cum funcționează DIICOT la nivel național. Se putea mai mult, categoric. Suntem o țară de tranzit, putem avea capturi reprezentative. Pe culturile de canabis am excelat în capturi. Pe droguri de mare risc, cocaină, heroină, nu stăm foarte bine”, a spus Miron în audierea secției de procurori a CSM.
Codrin Miron a spus că are 21 de ani de profesie și că are o obligație morală față de instituție. Miron a mai făcut următoarele declarații:
Procurorul Codrin Miron a spus că vrea să descentralizeze comunicarea DIICOT. El a povestit că la DIICOT Timișoara avea sediul în aceeași locație cu 2 structuri de presă și nu putea comunica, din cauza deciziilor luate la centru. Miron vrea ca toți procurorii DIICOT să comunice.
„Cu Alex Florența am chimie, am lucrat împreună”, a spus Miron.
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a anunțat că l-a propus pe Codrin Horaţiu Miron la conducerea DIICOT, pentru că ”prin proiectul de management, a identificat în mod corect direcţiile de acţiune în vederea creşterii capacităţii operaţionale a DIICOT”.
Avizul CSM este consultativ, decizia finală, potrivit legii, îi revine preşedintelui Nicuşor Dan.