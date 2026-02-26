Procurorul general al României, Alex Florența, propune schimbarea competenței DIICOT

În prezentarea sa de la ministerul Justiției – pentru funcția adjunct al DIICOT, Alex Florența a vorbit despre problemele structurale ale DIICOT, situații care au fost reclamate și ieri, în audierile de la ministerul Justiției pentru funcția de procuror șef DIICOT.

Florența spus că sunt problemele de personal la DIICOT dar, în același timp, există și un volum uriaș de activitate în instituție care, în prezent, este sufocată de dosarele de deținere de droguri în vederea consumului.

77% din dosarele DIICOT sunt pe această infracțiune, a spus Florența, motiv pentru care actualul procuror general propune ca DIICOT să renunțe la această competență, pentru ca Direcția de Combatere a Crimei Organizate să devină o structură flexibilă și să se ocupe în adâncime de mediul infracțional.

Procurorul general al României vrea ca DIICOT să se ocupe de rețelele de droguri, de finanțarea acestui fenomen, de ceea ce se întâmplă cu adevărat în mediul online și de crima organizată.

„Traficul de droguri în mediul online în acest moment, este o zonă destul de neacoperită, ca să fiu optimist”, afirmă Florența.

El a reclamat organizarea învechită a DIICOT, lipsa de know how și a propus și regândirea structurilor teritoriale ale DIICOT, care și ele sunt subdimensionate.

Actualul procuror general dorește și o „digitalizare accelerată” a DIICOT, după ce ieri procurorii din teritoriu au povestit cum se plimbă cu dosarele și drogurile capturate în mai multe orașe și București – pentru o hârtie sau o semnătură.

„Fenomenul infracțional a cunoscut o dezvoltare în ultimul an sub impactul tehnologiilor emergente. Organizarea se face în mediul online. (…) Propun un compartiment de investigații în mediul online”, anunță Florența.

„Este nevoie urgent ca România își adapteze legislația împotriva dezinformării”, a spus Procurorul General al României, care a menționat că printre prioritățile sale se află și contracararea atacurilor hibride, dar pentru asta trebuie modificate și Codurile.