Prima pagină » Știrile zilei » Procurorul general al României, Alex Florența, propune schimbarea competenței DIICOT

Procurorul general al României, Alex Florența, propune schimbarea competenței DIICOT

Cinci candidați pentru funcția de adjunct al DIICOT sunt audiați astăzi de comisia de interviu de la ministerul Justiției. Este vorba despre procurorii Claudia Curelaru, actualul adjunct, dar și despre procurorul general al României Alex Florența și procurorii Cristian Lazăr, Gill Julien Grigore Iacobini și Mihai Răzvan Negulescu.
Percheziții DIICOT la un club de noapte din București, într-un dosar de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani
Percheziții DIICOT la un club de noapte din București, într-un dosar de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani
Două mașini, înghițite de pământ în timp ce așteptau la semafor. Momentul, înregistrat de camerele de trafic
Două mașini, înghițite de pământ în timp ce așteptau la semafor. Momentul, înregistrat de camerele de trafic
Ministrul Muncii: Reorganizăm structurile din teritoriu, reducem șefii, nu dăm oameni afară
Ministrul Muncii: Reorganizăm structurile din teritoriu, reducem șefii, nu dăm oameni afară
Florin Manole, despre noua grilă de salarizare: O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două
Florin Manole, despre noua grilă de salarizare: O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două
Cum va arăta litoralul românesc în următorii doi ani. Raspunsul ministrului Mediului
Cum va arăta litoralul românesc în următorii doi ani. Raspunsul ministrului Mediului
Sorina Matei
26 feb. 2026, 11:53, Știrile zilei

În prezentarea sa de la ministerul Justiției – pentru funcția adjunct al DIICOT, Alex Florența a vorbit despre problemele structurale ale DIICOT, situații care au fost reclamate și ieri, în audierile de la ministerul Justiției pentru funcția de procuror șef DIICOT.

Florența spus că sunt problemele de personal la DIICOT dar, în același timp, există și un volum uriaș de activitate în instituție care, în prezent, este sufocată de dosarele de deținere de droguri în vederea consumului.

77% din dosarele DIICOT sunt pe această infracțiune, a spus Florența, motiv pentru care actualul procuror general propune ca DIICOT să renunțe la această competență, pentru ca Direcția de Combatere a Crimei Organizate să devină o structură flexibilă și să se ocupe în adâncime de mediul infracțional.

Procurorul general al României vrea ca DIICOT să se ocupe de rețelele de droguri, de finanțarea acestui fenomen, de ceea ce se întâmplă cu adevărat în mediul online și de crima organizată.

„Traficul de droguri în mediul online în acest moment, este o zonă destul de neacoperită, ca să fiu optimist”, afirmă Florența.

El a reclamat organizarea învechită a DIICOT, lipsa de know how și a propus și regândirea structurilor teritoriale ale DIICOT, care și ele sunt subdimensionate.

Actualul procuror general dorește și o „digitalizare accelerată” a DIICOT, după ce ieri procurorii din teritoriu au povestit cum se plimbă cu dosarele și drogurile capturate în mai multe orașe și București – pentru o hârtie sau o semnătură.

„Fenomenul infracțional a cunoscut o dezvoltare în ultimul an sub impactul tehnologiilor emergente. Organizarea se face în mediul online. (…) Propun un compartiment de investigații în mediul online”, anunță Florența.

„Este nevoie urgent ca România își adapteze legislația împotriva dezinformării”, a spus Procurorul General al României, care a menționat că printre prioritățile sale se află și contracararea atacurilor hibride, dar pentru asta trebuie modificate și Codurile.

Citește și

Recomandarea video