Doi tineri, dintre care unul este agent la poliția de frontieră, au fost reținuți de procurorii DIICOT pentru trafic de minori și proxenetism.
Polițist de frontieră reținut după ce ar fi racolat o fată de 17 ani pentru prostituție
Cosmin Pirv
25 feb. 2026, 13:26, Social

Potrivit DIICOT, este vorba de doi tineri de 23 și 24 de ani.

Din luna aprilie 2023, profitând de starea de vulnerabilitate a unei victime de 17 ani, precum și promitându-i o căsătorii, inculpatul, în vârstă de 24 de ani, agent al poliției de frontieră, a recrutat-o în scopul exploatării sexuale. Astfel, în intervalul iulie 2024 – octombrie 2025, acesta a transportat victima în Elveția și Germania, a adăpostit-o în diferite apartamente închiriate în regim hotelier, dar și în locuri, unde a determinat-o să practice prostituția și i-a înlesnit această activitate.

Victima a fost supusă unor constrângeri prin acte de violență fizică și manipulare psihică, sumele provenite din activitatea infracțională fiind însușite în cea mai mare parte de către inculpat.

Din cercetările făcute a rezultat că, în aceeași perioadă de timp, un alt inculpat, în vârstă de 23 de ani, a recrutat și determinat o persoană vătămată să practice prostituția în folosul său, victima fiind transportată și adăpostită tot pe teritoriul Elveției și Germaniei.
În acest context, același inculpatul a înlesnit practicarea prostituției atât acestei victime, cât și a altor două persoane vătămate obținând astfel importante sume de bani.

Polițiștii și procurorii au făcut patru parcheziții pe raza județului Mehedinți, fiind găsite și ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii, diferite cantități de substanțe vegetale, aflate în curs de expertizare, un grinder, precum și alte mijloace de probă.

Miercuri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

