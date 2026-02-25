Polițist de frontieră reținut după ce ar fi racolat o fată de 17 ani pentru prostituție

Potrivit DIICOT, este vorba de doi tineri de 23 și 24 de ani.

Din luna aprilie 2023, profitând de starea de vulnerabilitate a unei victime de 17 ani, precum și promitându-i o căsătorii, inculpatul, în vârstă de 24 de ani, agent al poliției de frontieră, a recrutat-o în scopul exploatării sexuale. Astfel, în intervalul iulie 2024 – octombrie 2025, acesta a transportat victima în Elveția și Germania, a adăpostit-o în diferite apartamente închiriate în regim hotelier, dar și în locuri, unde a determinat-o să practice prostituția și i-a înlesnit această activitate.

Victima a fost supusă unor constrângeri prin acte de violență fizică și manipulare psihică, sumele provenite din activitatea infracțională fiind însușite în cea mai mare parte de către inculpat.

Din cercetările făcute a rezultat că, în aceeași perioadă de timp, un alt inculpat, în vârstă de 23 de ani, a recrutat și determinat o persoană vătămată să practice prostituția în folosul său, victima fiind transportată și adăpostită tot pe teritoriul Elveției și Germaniei.

În acest context, același inculpatul a înlesnit practicarea prostituției atât acestei victime, cât și a altor două persoane vătămate obținând astfel importante sume de bani.

Polițiștii și procurorii au făcut patru parcheziții pe raza județului Mehedinți, fiind găsite și ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii, diferite cantități de substanțe vegetale, aflate în curs de expertizare, un grinder, precum și alte mijloace de probă.

Miercuri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.