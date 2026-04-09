Crin Antonescu îl apără pe Nicușor Dan după numirile de la vârful parchetelor: „Președintele nu este captivul unei secte”

În mesajul său, Antonescu vorbește despre o „haită” formată, în opinia sa, din vechi exponenți ai curentului băsist și ai zonei „rezist”, despre care spune că au ajuns să creadă că pot dicta direcția politică și instituțională a României. Fostul lider liberal afirmă că reacția acestora la decizia lui Nicușor Dan ar fi disproporționată și motivată de faptul că președintele „a numit niște procurori care nu sunt ai lor”.

Președintele Nicușor Dan a semnat, ieri, decretele pentru numirea a șapte procurori în funcții de conducere la Parchetul General, DNA și DIICOT. Au fost numiți Cristina Chiriac la conducerea Parchetului General, Viorel Cerbu la șefia DNA, Codrin-Horațiu Miron la șefia DIICOT, Marius-Ionel Ștefan și Marinela Mincă în funcțiile de adjuncți la DNA, Marius Voineag ca adjunct al procurorului general și Alex Florența ca adjunct la DIICOT. Președintele a respins o singură propunere, cea a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT. Propunerile îi fuseseră transmise cu o zi înainte de ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Numirile au fost contestate de multe voci publice, ce l-au susținut pe Nicușor Dan în campania electorală. Aceștia l-au acuzta pe președinte că a cedat în fața PSD pe tema justiției. Cristina Chiriac și Marinela Mincă au primit avize negative de la CSM, iar în cazul lui Marius Voineag și Alex Florența, CSM nu a reușit să emită un aviz după mai multe runde de vot încheiate la egalitate. Potrivit procedurii legale, avizul CSM este consultativ, iar propunerile ministrului Justiției merg mai departe către președinte, care ia decizia finală.

Nicușor Dan a respins acuzațiile că ar fi validat „propuneri PSD”, afirmând că și-a format propria opinie după discuții cu procurori și că nu s-a consultat cu liderii coaliției înainte de a lua decizia. Președintele a susținut că este convins că a făcut „o alegere bună”, în pofida criticilor venite din spațiul public și din sistemul judiciar.

Crin Antonescu, ce a avut în ultima perioadă atacuri la adresa președintelui, apără acum decizia venită de la Cotroceni. Fostul candidat la alegerile de anul trecut interpretează decizia de la Cotroceni ca pe un semnal politic: președintele, spune el, „nu este captivul unei secte sau haite” doar pentru că a fost votat de o anumită parte a electoratului.