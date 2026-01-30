Prima pagină » Social » Funcționari din Primăria Bacău, trimiși în judecată într-un dosar care vizează refacerea unor trotuare din oraș

Fostul administrator public și doi funcționari din Primăria Bacău au fost trimiși în judecată de procurorii DNA într-un dosar care vizează plăți ilegale într-un contract cu finanțare europeană prin care au fost refăcute trotuare din oraș.
Funcționari din Primăria Bacău, trimiși în judecată într-un dosar care vizează refacerea unor trotuare din oraș
Potrivit DNA, procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Piștea Ciprian-Octavian, la data faptei administrator public al municipiului Bacău și Anghel Constantin-Adrian, la data faptelor director al Agenției de Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei municipiului Bacău, pentru abuz în serviciu și participație improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete.

De asemenea, a fost trimis în judecată Fediuc Ionel, la data faptelor consilier superior în cadrul Primăriei Bacău, pentru complicitate la abuz în serviciu și participație improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete.

Au mai fost trimiși în judecată mai mulți reprezentanți ai unor firme, două societăți comerciale și un șef de șantier.

Dosarul vizează modul de aprobare a plăților aferente lucrărilor în cadrul proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău”, proiect finanțat din Fondul European de Reconstrucție și Dezvoltare.

Concret, în perioada 2023-2024, în contextul executării lucrărilor de refacere a trotuarelor
afectate de canalizații electrice și fibră optică din proiectul menționat, inculpatul Piștea Ciprian-
Octavian, precum și ceilalți doi funcționari din primărie, deși cunoșteau că materialele prevăzute în proiectele tehnice făcute de societatea contractoare nu vor fi folosite, ar fi avizat la plată, respectiv ar fi dispus plățile către executant. Ar fi produs astfel un prejudiciu de 1.419.028 lei în dauna
municipiului Bacău.

În realitate, arată procurorii, refacerea trotuarelor ar fi fost realizată cu materialele (pavaj/pavele) existente deja la fața locului sau puse la dispoziție de Primăria Bacău.

De asemenea, în 17 noiembrie 2023 și 15 februarie 2024, inculpatul Piștea Ciprian-Octavian și ceilalți doi funcționari, ar fi înlesnit și l-ar fi ajutat pe primarul municipiului Bacău să depună, fără vinovăție, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, două cereri de rambursare aferente proiectului anterior menționat, pentru care cunoșteau că vor fi prezentate documente justificative false, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene.

Facturile ar fi fost emise una dintre firme și întocmite de administratorul societății, prin atestare de împrejurări necorespunzătoare adevărului referitoare la sumele ce trebuiau achitate de către beneficiar.

Situațiile de lucrări emise ar fi fost certificate de reprezentanții celeilalte firme, desemnată
drept supervizor, documentele justificative conținând mențiuni necorespunzătoare realității
referitoare la materialele folosite și la sumele ce trebuiau achitate de către beneficiar.

De asemenea, procurorii arată că șeful de șantier ar fi făcut declarații neconforme cu realitatea referitoare la aspecte esențiale ale cauzei.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.076.134,50 lei, iar Primăria Bacău a precizat că își exercită dreptul de a participa în procesul
penal în calitate de persoană vătămată și că se constituie parte civilă cu suma de 1.419.028 lei.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Bacău.

