Țoiu: Peste 7.400 de candidați români pentru concursul de intrare în rândul funcționarilor europeni

Cei peste 7.400 de candidați români înscriși plasează România pe locul 7 în Uniunea Europeană ca număr total de înscrieri.

Oana Țoiu anunță că Ministerul de Externe îi va sprijini pe candidați cu sesiuni de pregătire.

Ministra spune că astfel va contribui la promovarea unei reprezentări sporite a cetățenilor români în cadrul instituțiilor europene.

„Pentru acest obiectiv care poate crește profilul european al României, Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din România facilitează pregătirea candidaților români în perspectiva concursului EPSO – Administratori (AD5) și va organiza o serie de sesiuni online, gratuite.

Cei care și-au depus candidatura pentru competiția EPSO și care sunt interesați să participe la această pregătire, sunt rugați să completeze chestionarul de mai jos până la data de 17 aprilie 2026. https://forms.gle/Q5aQ1sRi2kxgkj4f7”, a transmis vineri Oana Țoiu.