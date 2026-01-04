Elon Musk avertizează că folosirea Grok pentru conținut ilegal va avea consecințe legale

Elon Musk a transmis un avertisment ferm utilizatorilor chatbot-ului Grok, instrumentul de inteligență artificială (AI) integrat în platforma X, precizând că folosirea acestuia pentru a crea conținut ilegal va atrage consecințe legale complete, potrivit IndiaToday.

Proprietarul X a subliniat că inteligența artificială nu îi exonerează pe utilizatori de responsabilitate, mai ales în contextul în care guvernele intensifică supravegherea materialelor generate cu ajutorul AI.

Musk trasează o linie clară privind responsabilitatea în utilizarea AI

Musk a declarat că oricine folosește Grok pentru a genera materiale ilegale va fi tratat la fel ca o persoană care încarcă direct conținut ilegal pe X.

Într-o dezbatere privind neutralitatea instrumentelor AI, Musk a insistat că responsabilitatea aparține intenției și acțiunilor utilizatorului.

Comentariile sale subliniază faptul că asistența oferită de AI nu diminuează răspunderea conform regulilor platformei sau legislației naționale.

Declarația vine pe fondul îngrijorărilor globale tot mai mari legate de modul în care inteligența artificială generativă poate fi exploatată pentru a produce conținut dăunător sau ilegal.

Avertismentul lui Musk pare să anticipeze argumentele potrivit cărora instrumentele AI ar funcționa dincolo de controlul utilizatorilor.

India vizează conținutul obscen generat cu ajutorul AI

Declarațiile lui Musk urmează unei directive emise de Ministerul indian al Electronicii și Tehnologiei Informației, care a cerut platformei X să elimine imediat conținutul vulgar, obscen și ilegal.

Ministerul a indicat în mod explicit materiale care ar fi fost generate cu ajutorul Grok, avertizând că lipsa de reacție ar putea duce la acțiuni legale în baza legislației indiene.

Autoritățile au solicitat platformei X să transmită, în termen de 72 de ore, un raport detaliat privind măsurile luate împotriva conținutului și conturilor problematice.

Oficialii indieni au precizat că numeroase sesizări au scos la iveală lacune în aplicarea regulilor, în special în cazurile ce vizează conținut îndreptat împotriva femeilor.

Presiuni politice și de reglementare

Subiectul a căpătat și o dimensiune politică după ce un parlamentar indian de rang înalt a cerut intervenții urgente în legătură cu imaginile degradante generate de AI și distribuite online.

Potrivit ministerului, Grok ar fi fost folosit pentru a crea conturi false care difuzează conținut obscen, încălcând mai multe prevederi legale.

India și-a înăsprit recent poziția față de platformele digitale, avertizând că aplicarea deficitară a regulilor poate duce la urmăriri penale.