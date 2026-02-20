Un mic sat european, considerat de experți „mai frumos decât Rhodos și Ibiza”

Plaja superbă, întinsă pe 13 km, găzduiește o colonie de foci și oferă priveliști uimitoare asupra coastei, fiind situată într-unul dintre cele mai frumoase părți din Anglia din punct de vedere natural, scrie Express.

În plus, a depășit plajele din destinații populare de vacanță de vară, precum Rhodos și Ibiza, câștigând laude generoase din partea creatorilor clasamentului.

Experții în turism de la renumitul site de turism TripAdvisor au clasificat recent cele mai bune plaje din Europa pe care le poți vizita, iar acest loc neașteptat de pe coasta engleză a intrat în lista celor mai pitorești plaje de pe continent.

TripAdvisor a creat lista folosind date din recenziile turiștilor, astfel încât clasamentul reflectă cu adevărat părerea oamenilor obișnuiți despre aceste locuri.

TripAdvisor a publicat lista Travellers’ Choice: Best of the Best beaches pentru 2026, iar această plajă britanică uimitoare a reușit să ocupe locul 13.

Horsey Gap din Norfolk este o plajă uimitoare, situată între micile orașe Eccles-on-Sea și Winterton-on-Sea. În mijloc se află micul sat de coastă Horsey.

„Plaja Horsey este foarte deschisă și minunat de calmă, cu întinderi lungi de nisip curat, perfecte pentru plimbări”, scrie site-ul web despre această plajă din Marea Britanie.

Moara istorică

Pe lângă plajă, satul Horsey este cunoscut pentru moara sa istorică, care este un sit al National Trust.

Plaja a mai primit laude și în trecut. Anul trecut, a fost desemnată cea mai bună plajă de vizitat din Marea Britanie de către The Telegraph. În același timp, localnicii și turiștii au avut numai cuvinte de laudă despre acest loc de pe coastă.

„O priveliște de admirat”

O persoană a scris: „Sute de foci; este cu adevărat o priveliște de admirat. Se pare că puii stau 8 săptămâni cu mama lor, apoi trebuie să se descurce singuri. Voluntarii minunați se asigură că sunt supravegheați și admirați, dar lăsați în pace. Am stat nu prea departe, în idilicul Ruston Reaches, și ne-am bucurat de multe plaje și de o faună sălbatică bogată!”.

Deși nu a intrat în top zece, Horsey Beach s-a clasat mai sus decât multe plaje din zonele turistice europene, inclusiv Cala Comte din Ibiza, Tsambika Beach din Rhodos și Cala Mariolu din Sardinia.