Cluj Arena se modernizează: nocturnă full LED și panouri fotovoltaice

Un proiect de hotărâre care va fi dezbătut în ședința Consiliului Județean Cluj de joi vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției care vizează creșterea eficienței energetice a Stadionului Cluj Arena.

Proiectul prevede montarea unui sistem de panouri fotovoltaice performante, cu o putere nominală totală de 1 MW, și înlocuirea actualei nocturne cu o instalație full LED, capabilă să îndeplinească cerințele de iluminat corespunzătoare standardului UEFA: „Elite, Level A”.

De asemenea, se prevede schimbarea completă a instalației electrice de iluminat din zona parcării, a inelelor de circulație și a celorlalte spații interioare și exterioare, cu un sistem electric care folosește tehnologia LED și instalarea de panouri radiante și termostate digitale pentru încălzirea grupurilor sanitare.

Valoarea totală estimată a investiției este de 68.680.419 lei, sursele de finanțare fiind atât bugetul forului administrativ județean, cât și fondurile europene.

„Continuăm în forță investițiile în domeniul energiei verzi, printr-un nou proiect care vizează valorificarea energiei solare, regenerabile, și reducerea costurilor operaționale, de funcționare. Prin intermediul panourilor fotovoltaice instalate și prin trecerea pe iluminatul LED, inclusiv pe partea de nocturnă, dorim să reducem consumul de energie electrică al stadionului cu cel puțin 40%”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județan Cluj.