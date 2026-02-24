Prima pagină » Sport » Atlético învinge categoric Brugge, la Madrid, și se califică în optimi în Liga Campionilor

Atlético de Madrid s-a calificat în optimile de finală ale UEFA Champions League, după ce a învins categoric, marți seară, scor 4-1, pe Club Brugge KV, pe stadionul Riyadh Air Metropolitano. Eroul serii a fost Alexander Sorloth, autor al unui hat-trick.
Foto: Bruno Fahy/Belga/dpa
Petre Apostol
24 feb. 2026, 22:19, Sport

Atlético a deschis scorul în minutul 23, când Sorloth a câștigat duelul fizic cu fundașul advers și l-a învins pe Mignolet cu un șut pe jos. Brugge a revenit însă în joc în minutul 36, prin golul lui Joel Ordóñez, care a marcat cu capul după o fază fixă.

Belgienii au avut chiar ocazia să intre în avantaj la pauză, dar portarul Jan Oblak a intervenit salvator, menținând egalitatea.

Imediat după reluare, Johnny Cardoso a readus-o pe Atletico în avantaj (47’), cu un șut puternic din interiorul careului, marcând primul său gol pentru echipa antrenată de Diego Simeone.

Finalul le-a aparținut în totalitate gazdelor. În minutul 76, Sorloth a finalizat o fază rapidă de contraatac pentru 3-1, iar în minutul 87 a reușit hat-trick-ul, stabilind scorul final, 4-1.

Echipa spaniolă s-a impus la general cu scorul de 7-4.

Atlético obține astfel calificarea în optimile Ligii Campionilor pentru a 11-a oară în ultimele 13 sezoane sub comanda lui Simeone.

În optimile de finală va întâlni pe Liverpool sau Tottenham.

