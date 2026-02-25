Acuzații de blat la un club de fotbal din România. Unii jucători ar fi pariat pe meciurile echipei lor

Potrivit unor surse, operațiunea vizează clubul CS Păulești din Liga 3. De altfel, în ianuarie, conducerea clubului a decis să renunțe la tot lotul de jucători după apariția informațiilor despre presupuse meciuri aranjate. Printre jucătorii la care s-a renunțat sunt fotbaliști care au jucat la echipe de top din prima ligă.

Poliția Română a anunțat că „miercuri, 25 februarie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, Poliția Municipiului Ploiești și Biroul pentru Combaterea Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului au pus în executare 34 de mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive”.

Activitățile au fost desfășurate în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița, precum și în municipiul București.

„În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum și alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acționat în mod coordonat, în scopul influențării și alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federația Română de Fotbal. Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfășurării meciurilor și la integritatea competiției sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât și în agenții de profil, creând aparența unor pariuri conforme cadrului legal, în condițiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute și prestabilite”, au transmis anchetatorii.

Anchetatorii estimează că prin activitățile menționate cei implicați au obținut aproximativ 840.000 de lei. 21 de persoane au fost duse la audieri.