Cluj: Un tânăr a fost arestat preventiv după ce și-a răpit și sechestrat fosta iubită

Un tânăr de 22 de ani a fost reținut și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a amenințat fosta parteneră, a transportat-o forțat la el acasă și a continuat să o amenințe cu un cuțit.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Radu Mocanu
21 feb. 2026, 18:14, Social

„În data de 20 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești au dispus reținerea unui tânăr cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, violență în familie și amenințare”, transmite sâmbătă IPJ Cluj. 

Din primele cercetări, a reieșit că tânărul, din comuna Apahida, a abordat victima, o tânără de 23 de ani din Chinteni, din cauza unor neînțelegeri cauzate de fosta lor relație. 

„Întrucât femeia ar fi refuzat să îl însoțească, bărbatul ar fi agresat-o și ar fi transportat-o, împotriva voinței acesteia, la domiciliul său din comuna Florești. Ulterior, tânărul ar fi agresat-o fizic și ar fi amenințat-o cu acte de violență, având asupra sa un obiect tăietor-înțepător”, continuă informarea autorităților. 

Bărbatul a fost rețunut pentru 24 de ore și a fost emis un ordin de protecție împotriva sa, iar sâmbătă, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, care a decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. 

