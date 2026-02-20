Prima pagină » Știrile zilei » O „vrăjitoare” din Capitală a fost reținută după o înșelăciune de 75.000 de lei

O tânără de 23 de ani a fost reținută joi de polițiștii fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, după ce ar fi creat un prejudiciu de 75.000 de lei în timp ce realiza un „ritual religios”.
20 feb. 2026

„Ieri, 19 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 21 Poliție au reținut o tânără, în vârstă de 23 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înşelăciune, prejudiciul fiind de aproximativ 75.000 de lei”, transmite DGPMB. 

Incidentul a avut loc pe data de 22 ianuarie 2026, când victima, o femeie în vârstă de 59 de ani, a fost abordată la o intersecție din Sectorul 6. Potrivit autorităților suspecta „i-ar fi propus să oficieze un ritual religios, ce presupunea folosirea unor bijuterii din aur, pentru efectuarea de proceduri specifice”. 

Victima i-a înmânat acesteia opt inele din aur, o pereche de cercei și un lănțișor într-un șervețel, iar tânăra a înlocuit ulterior obiectele de valoare cu unele fără nicio valoare, creând un prejudiciul total cauzat este estimat la 75.000 de lei. 

„Astfel, în baza probatoriului administrat în cauză, la data de 19 februarie 2026, față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată în fața instanței, cu propuneri legale. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secţiei 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune”, mai transmit autoritățile. 

 

