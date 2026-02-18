Situația traficului în București. Autoritățile anunță în ce zone se pot forma blocaje

Anunțul a fost făcut de Brigada Rutieră.

„Având în vedere avertizările meteorologice emise pentru Municipiul București de către Administrația Națională de Meteorologie, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră au acționat și acționează în sistem integrat, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și cu celelalte instituții competente, pentru menținerea siguranței și fluenței traficului rutier”, a transmis Brigada Rutieră.

Potrivit anunțului „echipajele de poliție rutieră sunt prezente pe principalele artere de circulație și în zonele cu risc de aglomerare sau depunere a zăpezii, monitorizând permanent situația din teren.”

În zonele în care au fost constatate condiții dificile de deplasare, s-a intervenit, împreună cu administratorii drumurilor publice, pentru „îmbunătățirea condițiilor de circulație și desfășurarea acțiunilor de deszăpezire”.

Polițiștii avertizează că în câtva zone ale Capitalei circulația se desfășoară în condiții foarte dificile.

„La acest moment, nu sunt înregistrate artere principale blocate în Capitală. Se circulă în condiții specifice sezonului rece, iar polițiștii rutieri sunt prezenți în teren pentru monitorizare și pentru dispunerea cu operativitate a măsurilor necesare. În prezent, pe Bd. Iuliu Maniu, la ieșirea către Autostrada A1, traficul se desfășoară în condiții dificile, fiind în desfășurare activități pentru fluidizarea circulației. De asemenea, pe Calea Dudești, în zona depoului, se acționează pentru deszăpezirea liniei de tramvai, fiind înregistrate și disfuncționalități temporare în alimentarea cu energie electrică a tramvaielor”, au precizat reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Șoferilor li se recomandă „să adapteze viteza la condițiile de drum și să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum”.