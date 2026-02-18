Prima pagină » Breaking News » Situația traficului în București. Autoritățile anunță în ce zone se pot forma blocaje

Situația traficului în București. Autoritățile anunță în ce zone se pot forma blocaje

Autoritățile bucureștene au anunțat în ce zone ale Capitalei se pot forma blocaje din cauza viscolului și a zăpezii. Acestea au transmis că miercuri dimineața nu există drumuri blocate în București.
Situația traficului în București. Autoritățile anunță în ce zone se pot forma blocaje
Sursa foto: Facebook/Directia Regionala de Drumuri si Poduri Buzau
Petru Mazilu
18 feb. 2026, 10:24, Social

Anunțul a fost făcut de Brigada Rutieră.

„Având în vedere avertizările meteorologice emise pentru Municipiul București de către Administrația Națională de Meteorologie, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră au acționat și acționează în sistem integrat, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și cu celelalte instituții competente, pentru menținerea siguranței și fluenței traficului rutier”, a transmis Brigada Rutieră.

Potrivit anunțului „echipajele de poliție rutieră sunt prezente pe principalele artere de circulație și în zonele cu risc de aglomerare sau depunere a zăpezii, monitorizând permanent situația din teren.”

În zonele în care au fost constatate condiții dificile de deplasare, s-a intervenit, împreună cu administratorii drumurilor publice, pentru „îmbunătățirea condițiilor de circulație și desfășurarea acțiunilor de deszăpezire”.

Polițiștii avertizează că în câtva zone ale Capitalei circulația se desfășoară în condiții foarte dificile.

„La acest moment, nu sunt înregistrate artere principale blocate în Capitală. Se circulă în condiții specifice sezonului rece, iar polițiștii rutieri sunt prezenți în teren pentru monitorizare și pentru dispunerea cu operativitate a măsurilor necesare. În prezent, pe Bd. Iuliu Maniu, la ieșirea către Autostrada A1, traficul se desfășoară în condiții dificile, fiind în desfășurare activități pentru fluidizarea circulației. De asemenea, pe Calea Dudești, în zona depoului, se acționează pentru deszăpezirea liniei de tramvai, fiind înregistrate și disfuncționalități temporare în alimentarea cu energie electrică a tramvaielor”, au precizat reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Șoferilor li se recomandă „să adapteze viteza la condițiile de drum și să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum”.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Gandul
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci, dacă ești în ultimul trimestru de sarcină
CSID
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor