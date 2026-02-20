Prima pagină » Social » Ambasadorul Japoniei la București: „În aceste timpuri incerte, parteneriatul nostru cu România este mai mult decât vital”

Parteneriatul strategic dintre România și Japonia „nu este un slogan, ci un angajament pe termen lung”, a declarat ambasadorul Japoniei, la recepția organizată la București de Ziua Națională a Japoniei.
20 feb. 2026

Ziua Națională a Japoniei a fost celebrată la București printr-un eveniment oficial în cadrul căruia ambasadorul Japoniei în România a evidențiat soliditatea relațiilor bilaterale și rolul comun al celor două state într-un context internațional marcat de incertitudine.

În discursul său, ambasadorul Katae a reafirmat sprijinul ferm al Japoniei pentru eforturile României de a ajuta Ucraina în fața invaziei ruse și a subliniat importanța susținerii Ucrainei și Republicii Moldova pe drumul lor către integrarea europeană.

Katae a descris parteneriatul cu România drept „mai mult decît vital” în actualul context geopolitic.

„Susținem ferm demersul României de a ajuta Ucraina împotriva invaziei ruse. Este crucial să fim împreună în a sprijini Ucraina și republica Moldova pe drumul lor către integrarea europeană. În aceste timpuri incerte, parteneriatul nostru cu România este mai mult decât vital”, a spus diplomatul japonez în alocuțiunea sa.

Un an de referință pentru relațiile bilaterale

Ambasadorul a caracterizat anul precedent drept un moment de cotitură în relațiile dintre cele două țări, menționând schimbările politice importante din România și Japonia și continuitatea cooperării bilaterale.

Acesta a subliniat că parteneriatul strategic dintre România și Japonia reprezintă un angajament pe termen lung, reflectat în proiecte concrete și colaborări economice, științifice și culturale.

Reprezentantul Japoniei a evidențiat în continuare contribuția companiilor japoneze la economia românească și evoluția unor proiecte importante de infrastructură, inclusiv linia de metrou M6 din București, susținută de finanțare japoneză și intrată într-o etapă importantă anul trecut.

„Un parteneriat strategic nu este un slogan”

„Un parteneriat strategic nu este un slogan, este un angajament pe termen lung de a colabora. Parteneriatul nostru e vizibil în proiecte reale.

Corporațiile japoneze continuă să contribuie la economia românească. Linia de metrou M6, un proiect susținut de Japonia, a intrat într-o fază importantă în aprilie anul trecut”, a declarat Katae.

De asemenea, dialogul economic bilateral s-a intensificat, iar întâlnirile la nivel guvernamental și de afaceri au contribuit la consolidarea cooperării în domeniul inovării și investițiilor.

Expozițiile și platformele internaționale din 2025 au oferit noi oportunități de schimburi bilaterale, pavilionul României atrăgând aproape un milion de vizitatori și evidențiind potențialul economic și patrimoniul cultural al țării.

Parteneriat în cercetare și tehnologie 

Ambasadorul a remarcat progresele în cooperarea științifică și tehnologică, inclusiv colaborările în domeniul fizicii nucleare și infrastructurii de cercetare de la Măgurele. Semnarea recentă a unui memorandum bilateral în domeniul cercetării a fost prezentată drept un pas important pentru dezvoltarea proiectelor comune.

Schimburi culturale și legături între societăți 

Discursul a evidențiat extinderea schimburilor culturale și educaționale, inclusiv programe universitare și centre culturale japoneze deschise recent la Cluj-Napoca și Iași, precum și activități organizate la Universitatea din București.

Festivalurile culturale și evenimentele dedicate culturii japoneze, inclusiv competiții și convenții dedicate culturii pop japoneze, contribuie la apropierea dintre tineri și la consolidarea prieteniei pe termen lung dintre cele două națiuni, a spus Katae.

Un simbol al speranței într-o lume incertă 

În încheiere, ambasadorul Katae a evocat simbolistica „Luceafărului de dimineață”, asociat în cultura japoneză cu un nou început și speranță.

El a comparat relațiile dintre Japonia și România cu o stea călăuzitoare, care oferă stabilitate și încredere într-o perioadă marcată de incertitudini globale.

„Aș vrea să mă întorc la imaginea Luceafărului de dimineață din poezia Majestății Sale.
În Japonia, această stea semnifică un nou început și promisiunea speranței.

Într-o lume, adesea a incertitudinii, relațiile dintre Japonia și România strălucesc ca această stea.

Este o stea care ne călăuzește constantă care ne ajută să navigăm până și în cele mai dificile timpuri. Această prietenie de durată ne dă curajul să mergem mai departe, către un viitor mai strălucitor și mai stabil”, a declarat ambasadorul Japoniei în România, cu ocazia Zilei Naționale Nipone.

