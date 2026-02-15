Prima pagină » Social » Scurgeri de gaz într-un bloc din Piatra Neamț

Scurgeri de gaz într-un bloc din Piatra Neamț

Locuitorii unui bloc din municipiul Piatra Neamț au alertat Inspectoratul pentru Situații de Urgență după ce, pe casa scării s-a simțit miros de gaz. A fost oprită alimentarea cu gaz a blocului până la remedierea defecțiunilor, fără să fie necesară evacuarea locatarilor din bloc.
Scurgeri de gaz într-un bloc din Piatra Neamț
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
15 feb. 2026, 15:51, Social

Duminică în jurul orei 13:50, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a fost sesizat printr-un apel la numărul112  că se simte miros de gaz pe casa scării unui bloc de locuințe de pe Bulevardul Traian din municipiul Piatra-Neamț.
La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, Delgaz Grid și SVSU.
Pompierii au asigurat măsurile specifice până la sosirea echipajului de intervenție al distribuitorului de gaze.

Echipa de la Delgaz Grid a constatat ca sunt scurgeri de gaz de la robineții conductei de alimentare cu gaze a blocului. A fost oprită alimentarea cu gaz a blocului până la remedierea defecțiunilor.
Nu a fost necesară evacuarea locatarilor din bloc.

