Scurgeri de gaz într-un bloc din Piatra Neamț

Duminică în jurul orei 13:50, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a fost sesizat printr-un apel la numărul112 că se simte miros de gaz pe casa scării unui bloc de locuințe de pe Bulevardul Traian din municipiul Piatra-Neamț.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, Delgaz Grid și SVSU.

Pompierii au asigurat măsurile specifice până la sosirea echipajului de intervenție al distribuitorului de gaze.

Echipa de la Delgaz Grid a constatat ca sunt scurgeri de gaz de la robineții conductei de alimentare cu gaze a blocului. A fost oprită alimentarea cu gaz a blocului până la remedierea defecțiunilor.

Nu a fost necesară evacuarea locatarilor din bloc.