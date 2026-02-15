Tot mai mulți angajați își iau pauze prelungite de la muncă

Costurile, responsabilitățile personale și teama de a fi judecați de colegi, prieteni și membri ai familiei sunt câteva dintre obstacolele care îi împiedică pe oameni să își pună capăt vieții profesionale și să pornească în căutarea unor noi perspective, potrivit experților în concedii sabatice și a persoanelor care și-au luat concedii sabatice, relatează AP.

Atitudinile americane față de timpul liber sunt diferite de cele din mare parte a Europei , unde timpul liber și odihna sunt prioritare, a declarat Kira Schrabram, profesor asistent de management la școala de afaceri a Universității din Washington, care studiază munca semnificativă și sustenabilă. În Uniunea Europeană, lucrătorii au dreptul prin lege la cel puțin 20 de zile de concediu plătit pe an.

Concediile sabatice ca „un ritual uman sacru”

Însă tot mai multe companii permit săptămâni sau luni de concediu plătit sau neplătit ca modalitate de a-și păstra angajații valoroși, potrivit lui Schrabram. În urmă cu șapte ani, ea și-a adus experiența în cercetarea epuizării profesionale la Sabbatical Project, o inițiativă fondată de DJ DiDonna, lector senior la Harvard Business School, care promovează concediile sabatice ca „un ritual uman sacru” la care ar trebui să aibă acces mai mulți oameni.

Schrabram, DiDonna și profesorul emerit Matt Bloom de la Universitatea Notre Dame au intervievat 50 de profesioniști americani care au luat o pauză prelungită de la locurile de muncă non-academice. Pe baza răspunsurilor, aceștia au identificat trei tipuri de concedii sabatice: vacanțe de lucru care implicau urmărirea unui proiect pasionant; „scufundări libere” care combinau aventuri interesante cu perioade de odihnă ; și aventuri întreprinse de persoane epuizate care s-au angajat în explorări care le-au schimbat viața odată ce și-au revenit suficient.

Pauze auto-finanțate

Mai mult de jumătate dintre subiecții intervievați și-au finanțat singuri pauzele. Într-un articol pentru Harvard Business Review, cercetătorii au pledat pentru concediile sabatice ca instrument pe care angajatorii l-ar putea folosi pentru a recruta, păstra și promova lucrătorii talentați. Însă, din moment ce concediile plătite prelungite nu sunt ceva obișnuit, „respingem cu adevărat ideea că un concediu sabatic trebuie sponsorizat de un angajator”, a spus Schrabram despre Proiectul Sabbatical, care a creat o rețea de instructori și mentori pentru a încuraja persoanele curioase legate de concediul sabatic.