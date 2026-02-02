Grevă în Germania. Zeci de mii de angajați din transporturi își opresc activitatea

Luni, navetiștii din Germania au găsit peroanele goale după ce zeci de mii de angajați din transportul public și-au părăsit posturile în cadrul unei greve organizate de sindicatul Verdi.

Odată cu începerea grevei, au fost oprite serviciile de autobuz și tramvai în majoritatea orașelor.

Verdi, care include cam 100.000 de lucrători din transporturi, a anunțat greva după ce negocierile cu angajatorii municipali și de stat privind condițiile de muncă s-au blocat săptămâna trecută.

Sindicatul cere ture mai scurte, pauze mai lungi și salarii mai mari pentru munca de noapte și în weekend, chiar dacă bugetele orașelor sunt limitate, notează Reuters.

Greva afectează aproximativ 150 de companii municipale de transport din toate cele 16 state federale ale Germaniei, cu excepția unuia, inclusiv Berlin, Hamburg și Bremen.

Serat Canyurt, negociatorul principal al Verdi, a declarat pentru radioul rbb că „fiind una dintre cele mai mari acțiuni coordonate din sectorul transporturilor locale din ultimii ani, greva a început conform planului”.

În Stuttgart, Karlsruhe și Freiburg, serviciile vor fi oprite pe tot parcursul zilei, au spus reprezentanții sindicali. Mai mult, temperaturile scăzute au complicat situația pentru navetiștii.