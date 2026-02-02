Incendiu într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană a suferit arsuri

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum într-un apartament de la etajul 3.

Casa scării este inundată cu fum.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse.

Din apartamentul în care a izbucnit incendiul a fost evacuată o persoană cu arsuri, care este acum în grija echipajelor medicale.

La fața locului intervin patru autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, trei echipaje SMURD și, în sprijin, un echipaj al Ambulanței.

Incendiul a fost lichidat de pompieri. Din bloc au fost evacuate 30 de persoane.