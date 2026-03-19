Incendiu puternic într-o localitate din Hunedoara: Flăcări și degajări mari de fum la acoperișul unei hale

Diana Nunuț
19 mart. 2026, 07:58, Social

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi într-o hală din localitatea Romos, fiind necesară intervenția pompierilor militari pentru limitarea și lichidarea flăcărilor.

Potrivit ISU Hunedoara, 22 de pompieri militari ai Detașamentelor din Orăștie și Deva au intervenit pentru stingerea flăcărilor. De asemenea, cinci autospeciale de stingere și un echipaj medical SMURD au fost mobilizate la fața locului.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent la acoperișul unei hale în care era amplasat un gater. În apropierea utilajului erau depozitate mai multe stive de lemne, iar arderea se producea generalizat, cu degajări mari de fum.

Intervenția pompierilor a fost îngreunată de cantitatea mare de materiale ușor inflamabile aflate în vecinătatea unui camion parcat în curtea gaterului. Totuși, pompierii au reușit să împiedice propagarea flăcărilor către autovehicul, evitând astfel producerea unor pagube suplimentare.

„Echipajele de stingere au lichidat incendiul, dar misiunea pompierilor a continuat pentru a se asigura că au fost eliminate toate focarele, dar și pentru înlăturarea efectelor negative ale izbucnirii flăcărilor. Cauza probabilă a producerii incendiului este în curs de stabilire”, a mai transmis ISU Hunedoara

